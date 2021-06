USA kehtestas sanktsioonid mitme mõjuvõimsa Bulgaaria ärimehe vastu

USA kehtestas majandussanktsioonid mitme mõjuvõimsa Bulgaaria ärimehe vastu. Sanktsioonide nimekirjas on ka riigi üks rikkamaid ärimehi Delyan Peevski.

"USA seisab kõigi bulgaarlaste eest, kes püüavad oma riigis korruptsiooni välja juurida. Seetõttu tuleb vastutusele võtta ametnikud, kes õõnestavad Bulgaaria majanduslikke funktsioone ja demokraatlikke institutsioone," ütles USA rahandusministeeriumi välisasjade büroo direktor Andrea Gacki.

USA kehtestas sanktsioonid Magnitski seaduse raames. Magnitski seadus keelab kõigil sanktsioneeritud isikutel siseneda USA-sse. Sanktsioneeritud isikud ei tohi USA-s kinnisvara omada ja nad ei tohi seal ka äri teha.

"See sanktsioonide programm Magnitski seaduse raames näitab, et oleme pühendunud võitlusele korruptsiooniga, ükskõik kus see ka ei asuks," ütles Gacki.

NATO ja Euroopa Liidu liikmesriigis Bulgaarias vohab korruptsioon. Bulgaaria on Euroopa Liidu vaeseim liikmesriik, teatas Rferl.

USA välisministeerium kehtestas korruptsioonis osalemise eest eraldi sanktsioonid veel kolmele Bulgaaria endisele ametnikule.

Peevskit peetakse riigi üheks võimsamaks inimeseks. Ta kontrollib Bulgaarias mitmeid ajalehti ja telejaamu. Opositsiooni väitel kontrollib Peevski kulisside tagant valitsust ja kohtusüsteemi liikmeid.

USA välisministeeriumi endise ametniku Marshall Harrise sõnul on Peevski Bulgaarias kõige mõjukam oligarh.

Peevski on korrapäraselt tegelenud korruptsiooniga, ta kasutab mõjuvõimu ja altkäemaksu, et kaitsta end avaliku kontrolli eest, teatas USA rahandusministeerium.

11. juulil algavad Bulgaarias parlamendi valimised. USA sanktsioonid võivad kahjustada valitseva partei GERB-i mainet.

Opositsiooniliidrid korraldasid 2. juunil Bulgaaria pealinnas Sofias meeleavalduse. Meeleavaldusel nõuti kõrgeima riigiprokuröri tagasiastumist.