Haiglates on rekordilised 727 koroonapatsienti

Esmaspäeva hommiku seisuga on Eesti haiglates koroonaviiruse tõttu kokku 727 inimest, kellest kolmanda astme intensiivravi osakonnas on 71 inimest ja juhitaval hingamisel 52 inimest.

Lõuna regiooni haiglates on kokku 232 haiget ja Põhja regiooni haiglates 495 haiget.

"Nii nagu ennustada võis, et pühade ajal tuleb kindlasti ravile rohkem haigeid kui ravilt lahkub ja nii on ka läinud. Väga loodame kõik, et selle nädala alguses võiks nüüd vaikselt hakata haiglaravi vajadus stabiliseeruma ja loodetavasti mingist hetkest ka vähenemine aset leidma," ütles terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule.

Sule hinnangul võiks haiglaravivajaduse vähenemine tulla just uute nakatuvuste vähenemisest, kuid seda viitajaga.

"Kogu loogika räägib seda keelt. Viimase ööpäeva jooksul uusi haigeid, kes hospitaliseeritud, on kokku 68. See ei ole veel väike number, aga võrreldes tipphetkedega, kus see number on olnud üle 100 päevas, siis kindlasti on see langustrendiga," rääkis Sule.

Kui vahepeal nakatusid rohkem nooremad inimesed, siis nüüd on koroona taas levima hakanud vanemate inimeste hulgas, rääkis Sule. "Keskmine vanus on jälle kasvama hakanud ja see on kuskil 68 aastat haiglaravil viibijate hulgas."