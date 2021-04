Soome suusakeskustes on rohkem rahvast kui enne epideemiat

"Kui võrrelda koroonaviirusele eelnenud aega, siis on tehtud isegi rohkem broneeringuid," ütles STT-le Visit Levi tegevjuht Yrjötapio Kivisaari.

"Mägi on rahvast täis. Ainus erand on see, et hotellides pole nii palju inimesi kui varem. Seekord eelistatakse suvilamajutust," ütles Visit Ylläs tegevjuht Janne-Juhani Haarma.

Lapimaa teenindussektori jaoks on lihavõtete nädalavahetus olnud eelmiste aastatega võrreldes siiski tagasihoidlikum. Piirkonna restoranid näiteks müüvad inimestele toitu ainult kaasa, kohapeal süüa ei tohi.

"Külapildis on olukord rahulik. Inimesed veedavad aega suusaradadel ja suvilates," ütles Kivisaari.

Lapimaa politsei teatel on ülestõusmipühad samuti rahulikult läinud. Koroonapiirangutega seotud rikkumistest pole teatatud.

"Meil pole kultuuri, kus peame muretsema inimeste käitumise pärast," ütles Haarma.

Suusakuurortides kinnitatakse, et inimeste tervise ohutusele on pööratud erilist tähelepanu. Siseruumides kehtivad kogunemispiirangud ja kantakse maske.