Küpros avab end 16 riigi turistidele

Alates 1. aprillist ei pea nendest riikidest saabujad Küprosel karantiini jääma ega vaja sissesõiduks eraldi luba. Siiski nõutakse tulijailt viimase 72 tunni jooksul tehtud negatiivset koroonatesti.

16 ohutuks liigitatud riigi hulgas on näiteks Ühendkuningriik, Venemaa, Iisrael, Araabia Ühendemiraadid, Ukraina, Liibanon, Egiptus, Valgevene, Serbia, USA ja Katar.

Britid võivad alates 1. maist Küprosele sõita täiesti vabalt, kui nad on vaktsineeritud.

Siiski ootab Küpros, et turistid kannaksid maske, hoiaksid suhtlusvahemaad ja järgiksid muid kohapealseid piiranguid.

Turism moodustab Küprose SKT-st 15 protsenti ja 2020. aastal langesid sektori tulud 85 protsendi võrra.

Küpros on kahel korral kehtestanud üleriigilised piirangumeetmed ning võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesmaadega on sealsed koroonanumbrid küllalt tagasihoidlikud. Alates pandeemia algusest on tuvastatud umbes 45 000 nakatumist ja 250 koroonasurma.