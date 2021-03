Island võtab esimese Schengeni riigina vastu vaktsineeritud reisijaid

Kuigi selle sammu eesmärk on elustada riigi suurtes raskustes turismitööstust, on see esialgu suuresti sümboolne.

Neljapäeval maandus Islandi Keflaviki rahvusvahelisel lennuväljal ainult üks lennuk, mis tõi Saksamaalt Frankfurdist 150 reisijat. Enne pandeemiat oli iga päev mitukümmend lendu.

Euroopa Liit teatas kolmapäeval plaanist võtta kasutusele digitaalne vaktsiinipass reisimiseks. Seda loodetakse rakendada suvel.

Kuid Island, mis ei kuulu Euroopa Liitu, kuid on Schengeni tsooni liige, on sammu võrra ees.

Olles üks esimesi riike maailmas, mis aktsepteerib vaktsiinipasse, on Island alates 20. jaanuarist tervitanud kõiki Schengeni alalt saabujaid eeldusel, et nad tõestavad kahe vaktsiinidoosi saamist.

Nüüd laiendati seda kõigile reisijatele, ka väljastpoolt Schengeni tsooni, kes esitavad kas Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) "kollase kaardi" või tõendi viiruse läbipõdemise kohta.

Turism on Islandi üks tähtsamaid ärivaldkondi, moodustades 8,1 protsenti sisemajanduse kogutoodangust.

2019. aastal külastas 365 000 elanikuga Islandit kaks miljonit inimest.

Avades end reisijatele väljastpoolt Schengeni tsooni, loodab Island meelitada eelkõige USA ja Briti turiste, kes moodustasid enne pandeemiat 36 protsenti külastajatest.

Island tunnistab ainult neid vaktsiine, mille on heaks kiitnud Euroopa Ravimiamet (EMA) ja WHO: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ja Janssen.