Olukord Myanmaris on sundinud kümneid tuhandeid oma kodusid jätma

MTÜ Mondo Kagu-Aasia ekspert Triinu Ossinovski rääkis "Ringvaates", et Myanmaris on sisuliselt sõjaseisukord, kus ühel pool on riigi keskvalitsuse armee ja teisel pool relvitu rahvas. Olukord on sundinud kümneid tuhandeid maapiirkondades elavaid inimesi kodudest lahkuma.