X!

USA kongress kiitis heaks Venemaa sanktsioonide seaduse

Välismaa
Sanktsiooniseaduse üks algataja, hiljuti surnud senaator Lindsey Graham.
Sanktsiooniseaduse üks algataja, hiljuti surnud senaator Lindsey Graham. Autor/allikas: SCANPIX / CNP / INSTARimages.com
Välismaa

USA kongressi esindajatekoda kiitis kolmapäeval toimunud lõpphääletusel heaks ulatusliku seaduse, mis kehtestaks kuni 100-protsendised tollimaksud riikidele, mis ostavad Venemaa naftat ja gaasi. Senat on samale eelnõule oma heakskiidu juba andnud ning nüüd jääb selle jõustamine president Donald Trumpi otsustada.

Mõlema partei esindajate esitatud eelnõu, mille eestkõnelejaks oli hiljuti lahkunud vabariiklasest senaator Lindsey Graham, annab USA presidendilevolituse kehtestada kuni 100-protsendised tollimaksud Venemaa nafta ja maagaasi viiele suurimale ostjale, samuti viiele riigile, kes aitavad Moskval energiasanktsioone vältida.

Eelnõu võeti vastu 262 poolt- ja 159 vastuhäälega. Eelnõu poolt hääletasid 203 vabariiklast, 56 demokraati ja üks sõltumatu esindaja. Selle vastu hääletasid seitse vabariiklast ja 152 demokraati.

Seadusandlus läbis senati ülekaaluka toetusega augustikuu alguses, vähem kui kuu pärast seda, kui Graham ootamatult suri pärast oma Ukraina-reisi.

Esindajatekojas on eelnõu aga palju tugevamat vastusseisu kohanud, kuna mõned demokraadid kardavad, et see annaks Trumpile liiga suure võimu tollimaksude üle, sundimata tegelikult Venemaa-vastaseid sanktsioone kehtestama.

Esindajatekoda viis eelnõu siiski edasi 15. septembri esimesel menetlushääletusel väikese, 214-211 enamusega, pärast seda kui kaks demokraati, Jared Golden ja Marie Gluesenkamp Perez, läksid üle vastasleeri.

Viimane hääletus toimus esindajatekoja viimasel istunginädalal enne 3. novembri vahevalimisi. Kongressi mõlemad kojad tulevad uuesti kokku 9. novembril.

Mõlemad USA suurparteid valmistuvad pöördelisteks valimisteks, mis võivad kas kinnitada Vabariikliku Partei kontrolli kongressi üle või anda seadusandliku võimu enamuse demokraatidele.

Grahami seaduse hääletust on Ukrainas tähelepanelikult jälgitud. President Volodõmõr Zelenski kutsus USA seadusandjaid 11. septembril eelnõu vastu võtma, rõhutades samal ajal vajadust president Trumpi "tugevate isiklike otsuste järele".

Enne hääletust ütles demokraadist senaator Richard Blumenthal, üks eelnõu kaasautoritest, et "nii Ameerika kui Ukraina jaoks on oluline näidata Vladimir Putinile, et me seisame tema vastu, sest ta mõistab ainult jõudu ja tugevust."

Vabariiklasest seadusandja Michael McCaul, eelnõu teine toetaja, märkis, et see seadusandlik akt suudab Vene režiimi nii palju survestada, et see asuks lõpuks rahumeelse lahenduse saavutamiseks läbirääkimislaua taha.

"Me võlgneme seda põhimõtetele, mille eest seisame. Me võlgneme seda Ukrainale; me peame seisma vastu oma vastastele ja austama ka Lindsey Grahami pärandit, kellel oli seadusloomes hiilgav oskus seda saavutada," ütles McCaul.

Eelnõu on suunatud riikide vastu, kes ostavad Venemaa energiatooteid. Hiina, India ja Türgi on Venemaa nafta suurimad ostjad, samas kui Euroopa Liit, Hiina ja Türgi on Venemaa maagaasi suurimad importijad.

Sihitavate riikide nimekiri vaadataks üle iga 180 päeva tagant. Riigid, kes impordivad vähem kui 15 protsenti Venemaa maagaasi ekspordist ja vähendavad aktiivselt seda osa, oleksid vabastatud.

Seadus kehtestaks samuti sanktsioonid Venemaa president Vladimir Putinile ja teistele kõrgematele ametnikele; suurematele Vene finantsasutustele, sealhulgas Vene keskpangale, Sberbankile ja Gazprombankile ning Venemaa riigile kuuluvatele ettevõtetele.

See oleks suunatud ka välismaiste tegutsejate vastu, kes toetavad Venemaa kaitsetööstust, suuremaid Vene energiaprojekte ja Moskva varilaevastikku, mis aitab Venemaal jätkata nafta eksportimist hoolimata lääneriikide sanktsioonidest.

Vene õhurünnakus Kiievile sai haavata 12 inimest

Venemaa korraldas ööl vastu neljapäeva Kiievile drooni- ja raketirünnaku, tekitades purustusi ühele koolile ja vigastades vähemalt 12 inimest, teatasid Ukraina ametnikud.

Plahvatused raputasid Kiievi kesklinna kohaliku aja järgi umbes kell 00.30. Järgmine Venemaa rünnak jätkus umbes kell 2.13, kui Ukraina pealinna tabasid ballistilised raketid. "Kaks suurt plahvatust kiiresti üksteise järel, seejärel umbes minuti pärast veel üks," kirjeldas sündmusi The Kyiv Independenti ajakirjanik. Umbes kell 2.21 raputas linna veel kaheksa plahvatust.

Õhuhäire anti suuremas osas Ukrainast, sealhulgas korraks ka riigi kaugel läänes asuvas Lvivi oblastis, kus sireenid kõlasid kella 2.12 ja 2.26 vahel.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško ütles, et vigastada sai vähemalt 12 inimest, nende seas kaks last. Vähemalt üheksa vigastatut vajas haiglaravi.

Varem puhkes Venemaa rünnaku tagajärjel ühes Kiievis haridusasutuses väike tulekahju, mille päästjad kustutasid, teatas Ukraina riiklik hädaolukordade teenistus (DSNS).

"Golossijivski rajoonis sai kahjustada kõrgkooli neljakorruselise hoone fassaad ja aknad," öeldi DSNS-i teates.

Teine tulekahju puhkes Kiievi oblastis Brovarõ rajoonis, mis asub Ukraina pealinnast idas. Kahjustada said abihoone, põllumajandustehnika, poolhaagised ja auto, teatas Kiievi oblasti sõjaadministratsioon.

Oblasti Fastivi rajoonis said sõjaadministratsiooni teatel kahjustada ka elumajad ja kommertstaristu. Rünnaku põhjustatud kahjustuste täielik ulatus ei olnud esialgu teada.

Venemaa korraldab Ukraina linnade ja tsiviiltaristu vastu regulaarselt ohvriterohkeid rünnakuid, jätkates oma sõda Ukraina vastu.

Vene väed ründasid Kiievit ka 15. septembri hommikul, tappes ühe inimese ja vigastades kohalike võimude sõnul vähemalt 12 inimest. Kiievi Darnõtsja rajoonis sai umbes kell kuus kohaliku aja järgi tabamuse bensiinijaam, ütles linnapea Klõtško. Üks inimene viidi kriitilises seisundis haiglasse ning suri hiljem seal, teatas linnapea.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Kyiv Independent

Samal teemal

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

06:38

Rootsi meedia: valimised võitis ühe kohaga vasakopositsioon

05:56

USA kongress kiitis heaks Venemaa sanktsioonide seaduse

00:12

Rikberg: tegu oli ühega kahest parimast Eesti võidust EM-finaalturniiril

16.09

Saaremaa oma punasest kaardist: keegi ei tule nii Eesti mängijale ütlema

16.09

Täht: emotsioon aitas võidu tuua

16.09

Tammearu: hea meel on võiduga intervjuud anda

16.09

Noored Eesti sõudjad jõudsid medalile alustava treeneri Taimsoo juhendamisel

16.09

Kusti Salm: Dataseliga lepingu sõlmimisele eelnes pikk eeltöö

16.09

Ukraina tabas Venemaa pommituslennukit Su-24 Uuendatud

16.09

Alev: tahan tõsta tõenäosust tiitlivõistlustel kümne hulka sõita Uuendatud

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

16.09

Äripäeva hinnangul on Eesti rikkaim inimene Jaan Tallinn Uuendatud

16.09

Ukraina tabas Venemaa pommituslennukit Su-24 Uuendatud

16.09

Osa lapsi tõrgub uutele nõuetele vastavat kooli- ja lasteaiatoitu söömast

16.09

Trumpile volikirja esitanud suursaadik Hanso: Valge Maja on väike ja armas

16.09

Audit: pettuses raha kaotanud kunstnike liidu kontrollmeetmed polnud piisavad

16.09

Saksa õhuväe baasi lähedale kukkus lõhkeainega droon

16.09

USA demokraadid tahavad teada, miks rahastas Vene oligarh Trump juuniori pulma

16.09

Norstat: Isamaa edu Keskerakonna ees kahaneb, Reformierakonna reiting tõuseb

16.09

Kovalenko-Kõlvart: kaitseministeerium teadis Dataseli lepingute riskidest

16.09

Eesti keeldub nõudmast poeparklatelt elektriautode laadimistaristut

ilmateade

SPORT

00:12

Rikberg: tegu oli ühega kahest parimast Eesti võidust EM-finaalturniiril

16.09

Saaremaa oma punasest kaardist: keegi ei tule nii Eesti mängijale ütlema

16.09

Täht: emotsioon aitas võidu tuua

16.09

Tammearu: hea meel on võiduga intervjuud anda

loe: kultuur

16.09

Jaan Elken EKL-i oksjonist: need tööd peavad olem avalikus kogus, mitte kapi taga

16.09

Andrei Hvostov: lihtsustatud ümberjutustused klassikast on parem kui mitte midagi

16.09

Epner "Pealtnägijale" kunstnike liidu oksjonist: mõned hinnad on häbematult soodsad

16.09

Kultuuriportaal soovitab: 70. sünnipäeva tähistava Rao Heidmetsa "Tuvitädi" Jupteris

loe: eeter

16.09

Andrei Hvostov: lihtsustatud ümberjutustused klassikast on parem kui mitte midagi

16.09

Epner "Pealtnägijale" kunstnike liidu oksjonist: mõned hinnad on häbematult soodsad

16.09

Sotsiaalmeedia toidusisulooja: ettekokkamine teeb argipäevad lihtsamaks

16.09

Vaimse tervise õde: kehale ja vaimule ei meeldi teadmatus

Raadiouudised

16.09

Päevakaja (16.09.2026 18:00:00)

16.09

EK presidendi kõnes kõlanud lubadusi kuulati skepsisega

16.09

Valitsus otsib riigieelarves kärpekohti taristuinvesteeringutest

16.09

Ida-Viru meditsiiniasutused alustaid ühiskampaaniat uute arstide meelitamiseks maakonda

16.09

Opositsioon läheb valitsuse umbusaldamise plaaniga edasi

16.09

Viru vangla kinnipeetavad õppisid selgeks kirivööde kudumise

16.09

Eesti märtsis äraantud kütusevarusid praegu tagasi ostma ei hakka

16.09

Raadiouudised (16.09.2026 15:00:00)

16.09

Jõgeva saab peagi nüüdisaegse linnasüdame

16.09

Kihnu Veeteed ja laevapere saavutasid kokkuleppe ning streik jääb ära

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo