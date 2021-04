USA tahab arutada üleskutseid boikoteerida Pekingi olümpiamänge

USA teatas teisipäeval, et tahab arutada oma liitlastega üleskutseid boikoteerida Pekingi olümpiamänge seoses kasvava survega eirata 2022. aasta taliolümpiat inimõiguste olukorra pärast Xinjiangis.

"See on midagi, mida me kindlasti soovime arutada," ütles välisministeeriumi kõneisik Ned Price, kui temalt küsiti, kas USA võib kaaluda ühist boikotti koos liitlastega.

Price rõhutas hiljem, et USA-l ei ole midagi teatada seoses Pekingi olümpiaga.

"2022 on endiselt kaugel, kuid me jätkame konsulteerimist meie liitlaste ja partneritega, et sõnastada meie ühised mured ja panna paika meie jagatud lähenemine," lisas Price.

USA aktivistid ja vabariiklastest poliitikud on üha hoogsamalt kutsunud boikoteerima Pekingi taliolümpiat, juhtides tähelepanu asjaolule, et rohkem kui miljon peamiselt uiguuri rahvusest moslemit on Ida-Turkestanis ehk Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas kinnipidamislaagrites.

Uurijate ja lääneriikide valitsuste hinnangul tähendab see sunnitööd ja tihti ka naiste sundsteriliseerimist.

Hiina valitsus eitab süüdistusi ja nimetab laagreid kutseõppekeskusteks, kus ühtlasi võideldakse islamiäärmuslusega.

"Me mõistame, et koordineeritud lähenemine on mitte ainult meie huvides, vaid ka meie liitlaste ja partnerite huvides," ütles USA välisministeeriumi kõneisik.

President Joe Bideni administratsioon on korduvalt öelnud, et uks Pekingi olümpiamängude boikoteerimisele on avatud.

Valge Maja pressisekretär Jen Psaki ütles varem, et administratsioon konsulteerib USA olümpiakomiteega.

USA juhtis 1980. aasta Moskva olümpiamängude boikoteerimist seoses Nõukogude Liidu invasiooniga Afganistani. Idablokk vastas sellele neli aastat hiljem Los Angelese olümpia boikoteerimisega.