Axios: Biden kaalub Venemaa nõunikuks Matthew Rojanskyt

USA veebiväljaande Axios teatel kaalub president Joe Biden Kennani Instituudi juhi Matthew Rojansky nimetamist Riikliku Julgeolekunõukogu Venemaa osakonna direktoriks. Rojanskyt on süüdistatud liigses pehmuses Kremli suunas.

Rojansky on USA-s hinnatud Venemaa ekspert. Siiski on tema Venemaa uurimustööd pälvinud ka kriitikat.

"Kennani instituudi vilistlase 2018. aastal avaldatud kirjas väidetakse, et Rojansky juhitud instituut on Venemaa poliitilise sekkumise tahtmatu tööriist. Vilistlane mõistis Rojansky samuti hukka sellepärast, et ta võõrustas Kremli-meelset oligarhi Pjotr Avenit," teatas Axios.

Rojansky sai Kennani Instituudi direktoriks 2013. aastal. Tegemist on ühe tuntuima ja mõjukama Venemaad uuriva mõttekojaga maailmas.

2017. aastal väitis Rojansky, et USA kaasaegne poliitika Venemaa suhtes meenutab külma sõja paranoiat.

"Putin on USA jaoks tohutu probleem. Suhete eskaleerumine Venemaaga kätkeb endas lubamatuid riske," teatas Rojansky.

"Venemaa ei kao kuhugi. Rahumeelne kooseksisteerimine Venemaaga on endiselt hädavajalik, ükskõik kui ebameeldiv Putini režiim ka poleks," teatas Rojansky 2020. aastal.

Samuti leidis Rojansky, et Venemaa vastastes sanktsioonides tuleb olla ettevaatlik.

Venemaa suhtes jõulisemalt meelestatud USA poliitikud kardavad, et Rojansky ametissenimetamine võib vähendada Bideni otsustavast Venemaale vastu astuda.