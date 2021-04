Postimees ja EPL lubavad keelduda Hiina propaganda avaldamisest

"Sellist kommunistlikku propagandat meie ei avalda. Meil on ju ka riigina teatud väärtused," ütles Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaar neljapäeval ERR-ile.

Sama kinnitas ka Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald. "Oleme öelnud kategooriliselt, et me enam sellist sisu ei avalda ja Ekspress Meedia reklaamitoimetuse sõnul pole taolisi lugusid ka enam pakutud," ütles Soonvald ERR-ile. "Lähtume väärtuspõhistest otsustest ega soovi kaasa aidata propagandale, mis vaatab mööda ja surub alla kõige elementaarsemad inimõigused," lisas EPL-i toimetuse juht.

Õhtuleht avaldas neljapäeval reklaamtekstina Hiina suursaadiku Li Chao leheküljesuuruse artikli, mille diplomaat kirjutab, et väited Uiguuri autonoomses piirkonnas (Xinjiangis) toime pandud genotsiidist ja sunnitööst olevat naeruväärne vale.

Raudsaar rääkis, et Postimehel on eelmise aasta algusest pretsedent, kus neile pakuti samuti kommunistliku Hiina propagandamaterjalide avaldamist, kuid nad keeldusid sellest ja sama artikkel ilmus 4. veebruaril Eesti Päevalehes (EPL). EPL-i välja andva Ekspress Meedia reklaamidirektor Mihkel Luks märkis tookord kirjalikus vastuses uudisteagentuurile BNS, et Hiina suursaadiku Li Chao lugu Xinjiangi kohta ei vasta väljaande klassikalistele sisuturunduslugude standardile ning tegemist oli "kahetsusväärse töökorraldusliku eksimusega".

Raudsaar lisas ERR-ile, et Postimees suhtub sõbralikult hiina kultuuri, aga kui juttu oleks repressioonide õigustamisest, siis seda leht ei avaldaks. Tema kinnitusel seekord lehele ka sellist teksti ei pakutud.

Juhtunut on lubanud ERR-ile kommenteerida ka Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov.

Inimõigusorganisatsioonide ning Läände põgenenud uiguuride väitel on Hiina käivitanud riigi loodeosas Xinjiangi provintsis kampaania, mille käigus seal elavaid uiguure piinatakse, näljutatakse, vägistatakse ja steriliseeritakse, et nende rahvuslik identiteet hävitada. Väidetavalt hoitakse vangilaagrites miljonit uiguuri, et neid Hiina väitel islamiäärmuslusest ümber kasvatada.