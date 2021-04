Keskerakond püüdis Teet Soormi MES-i nõukokku suunata

ERR-ile teadaolevalt püüdis Keskerakond peasekretär Andre Hanimägi vahendusel suunata Teet Soormi taas MES-i nõukogu liikmeks. Ametlikku ettepanekut selleks maaeluminister Urmas Kruusele (RE) siiski ei tehtud ja nõukogu liikmeks ta ei saanud.

Kruuse vahetas MES-i nõukogus märtsi alguses välja viis MES-i nõukogu liiget.

Kruuse teatas ERR-ile lakooniliselt, et ta ei ole Soormi MES-i nõukogu liikmeks nimetamas ja edasistest kommentaaridest loobus.

Hanimägi ei soovinud vastata, kelle idee Soormi kandidatuur täpselt oli ja kuidas seda ettepanekut tehti.

"Ei oska sellele nüüd küll niimoodi vastata, kuidas tema või kellegi teise või kolmanda või neljanda nimi on välja käidud, kas omavahelistes vestlustes või muudmoodi," ütles Hanimägi ERR-ile. "Mina ei oska öelda, kelle mõte see on. Neid arutelusid on olnud nii- ja naapidi. Sellist ametlikku pakkumist, et nüüd peab olema Teet Soorm, mina teinud ei ole."

Küsimusele, mitu kandidaati Keskerakond siis veel mitteametlikke kanaleid pidi esitas, vastas Hanimägi aga nii: "Ei olegi rohkem pakkunud. Kuidas liikmed määratakse, on läbi ministri. Jah, koalitsioonipartnerid arutavad erinevaid kandidaate, arutatakse ka muul moel. Kas mitteametlikult on käinud veel mingeid nimesid, ei oska täpselt öelda. Ma pole ka see, kes kõiki arutelusid pealt kuulab. Võib-olla on ka teisi nimesid olnud, mina ei tea."

Soorm kuulus MES-i nõukokku 2017. aasta novembrini, mil ta oli sunnitud tema suhtes algatatud uurimise tõttu nõukogust lahkuma. Lisaks pidi ta loobuma tööst HKScani tegevjuhina ja seakasvatajate liidu juhatuses.

Ent miks Keskerakond just Soormi taas sobivaks kandidaadiks MES-i nõukokku pidas?

"Tegemist on ikkagi maaelu ja põllumajanduse valdkonnas tunnustatud inimesega, kes teab, mis see maaelu on. Seepärast võis ta nimi ka läbi käia," põhjendas Hanimägi.

Hanimägi loeb MES-i nõukogu küsimust Keskerakonna jaoks lõpetatuks, sest märtsi alul sai uus koosseis paika ja Teet Soormi seal ei ole.

"Neid nimesid on tõesti olnud mitmeid läbi nende mõtete, kes on olnud nõukogus pädevad inimesed. Täna on need valikud tehtud. MES-i nõukogu on ministri poolt nimetatud," ütles Hanimägi.

Uurimine majanduskuriteos

Teet Soorm juhtis pikalt Rakvere lihakombinaadi omanikfirmat HKScan Estonia. Ettevõtte välismaalastest omanikud esitasid tema vastu tsiviilhagi, kahtlustades teda omastamises ja rahapesus. 2019. aasta maikuus saavutasid Soorm ja tema endine tööandja kompromissi ning tsiviilasi kohtus lõpetati. Eesti suurimal seakasvatajal HKScan koos tütarfirmaga Rakvere Farmid oli eksjuhi Teet Soormi vastu enam kui kahe miljoni eurone nõue alusetult välja makstud aastaboonuste eest, mille täitmiseks jõuti kohtuvälisele kokkuleppele. Riigituludesse pidi Soorm tasuma 25 000 eurot.