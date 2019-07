Kriminaalmenetluse lõpetas juba juunis toonane Põhja ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Martin Tuulik, kes pani Soormile kohustuse tasuda riigituludesse kindel rahasumma.

Vastavalt määrusele pidi Soorm tasuma riigituludesse 25 000 eurot. Tuvile prokurör rahalist kohustust ei pannud.

"Minu suhtes on kriminaalasi lõpetatud tingimusteta, see tähendab mingeid kokkuleppeid, kompromisse ega makseid riigile ei ole. See on algusest peale olnud äärmiselt kahetsusväärne ja ülekohtune teema," ütles Tuvi BNS-ile.

Kriminaalmenetluse seadustiku järgi võib prokuratuur kriminaalmenetluse otstarbekuse kaalutlusel lõpetada, kui tegemist on teise astme kuriteoga ja selles kahtlustatava süü ei ole suur ning ta on heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju ja tasunud menetluskulud ning kui menetluse jätkamiseks puudub avalik huvi.

Prokurör leidis, et kuna kahtlustatavad on kriminaalkorras varem karistamata, siis on neid võimalik õiguskuulekusele suunata nende kriminaalasja kohtusse saatmata.

Samuti on Soorm hüvitanud kannatanutele tsiviilhagi ligi 90 000 eurot ning osapooled on omavahel sõlminud kompromissi ja soovivad omavahel saavutada õigusrahu.

Mai lõpus saavutas lihatööstuskontsern HKScan kokkuleppe oma endiste Baltikumi juhtkonna liikmete Teet Soormi ja Mati Tuviga ning HKScani tsiviilasjad Eesti kohtus lõpetatakse. Osapooled jõudsid omavahel kõigis kolmes tsiviilasjas osapooli rahuldava kokkuleppeni.

Keskkriminaalpolitsei pidas Soormi ja Tuvi majanduskuritegudes kahtlustatavatena kinni 2017. aasta novembri lõpus, kuid prokuratuur ei pidanud kohtult nende vahistamise taotlemist vajalikuks.

BNS vabandab, et sidus Mati Tuvi kriminaalmenetluse lõpetamise ekslikult oportuniteediga.