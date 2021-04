Tallinnas on tekkinud korterite pakkumise puudujääk

Tallinna korteriturul on nõudlus kriisieelsele tasemele taastunud. Kuna aga arendajad möödunud aastal kriisihirmus korraks ehitamisele pidurit tõmbasid, siis uute korterite pakkumist on aastataguse ajaga oluliselt vähem. Ja kuna uusi kortereid nii palju ei osteta, ei müü ka inimesed oma vanu elupindu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et Tallinna kinnisvaraturg on hetkel küllaltki turbulentne. "Alles me nägime, kuidas ostjaid üldse ei ole. Nüüd me näeme, et hoopis pakkumisi väga palju ei ole," ütles Sooman.

Ostuhuvi hakkas taastuma möödunud aasta sügisest, ütlevad kinnisvaramüüjad. Näiteks Estonia Teatri kõrvale kortermaja arendav Teatri Maja müügijuht Rosiine-Johanna Schwarz ütleb, et nõudluse kasv on võimaldanud ka tõsta hindu.

"Suvi oli vaiksem ja sügisel tekkis suurem huvi ja nüüd sügisest kuni siiani on müüdud enamus korteritest. Kui me näeme, et turul on nõudlust ja nad soovivad meie kortereid osta, siis vastavalt sellele me oleme kujundanud hinna. Jah, me oleme tõstnud hinda," rääkis Schwarz.

Peep Sooman märkis, et kui ühele korterile on kaks ostuhuvilist, sest pakkumisi on vähe, siis need ostuhuvilised hakkavad hinda üles kerima. "Kui pakkumisi juurde tuleb, siis lõppeb see hindade pealekerimine ära," lausus ta.

Tallinna börsil noteeritud ehitusfirma ja kinnisvaraarendaja Merko Eesti juhatuse esimees Ivo Volkov tõdeb, et kuigi hinnad on tõusnud, on kõik ehitama hakanud.

"Kindlasti kõik, kellel on täna võimalik ehitada, loomulikult ehitavad, sest nõudlust turul on. Ja kui sul on võimalik nõudlust rahuldada, siis iga mõistlik majanduslikult mõtlev inimene seda teeb," ütles Volkov.

Sügiseks peaks tegelikult suur osa vahepeal taas alustatud uuest kinnisvarast valmis saama.

"Sügisel on kindlasti erinevate kaupade vahel valida. Ja sellest tulenevalt lihtsalt kiirustada kiirustamise pärast, või hirmu pärast, et äkki ma jään ilma, see on ebamõistlik," lisas Peep Sooman.