Ravimiamet: AstraZenecaga sarnast trombiriski mRNA tüüpi vaktsiinidel pole

Kas AstraZeneca üldse eristub kuidagi teistest vaktsiinidest negatiivses mõttes? Öeldakse, et beebipillide puhul võib isegi trombirisk olla suurem.

Kindlasti on beebipillide puhul tavaliste trombide risk suurem ja neid ravimeid on teisigi, millel on trombirisk ja mida paljud inimesed igapäevaselt võtavad. Siin olekski vajalik täpsustada, et see trombirisk, millest me AstraZenecaga seoses räägime, on natukene teistsugune. See ei ole tavaline tromb, mida eakad kardavad ja mille ennetamiseks võetakse trombivastaseid ravimeid. Vaid need on sellised trombid, millega kaasneb vereliistakute ehk trombotsüütide vähesus ja trombiga koos võivad tekkida veritsused või verejooksud. Need on täiesti teistsugused.

Aga kas AstraZeneca ikkagi eristub teistest vaktsiinidest?

Adenovektor viiruse vaktsiinina eristub ta nendest mRNA-vaktsiinidest (näiteks Pfizer, Moderna - toim.). Kas seda tüüpi trombe võib esineda ka teiste adenoviiruse vaktsiinidega, seda me veel ei tea. Meil on tulemas Jansseni vaktsiin, järjekorras ootab Sputnik. Aga seda trombi, millega kaasnevad vereliistakute vähesused, mida esineb väga-väga harva, seda praegu mRNA-vaktsiinidega ei ole täheldatud.

AstraZeneca vaktsiini on saatnud paras segadus, sõnumid muutuvad päevadega, ilmselt on paljudel psühholoogiliselt raske seda süsti vastu võtta. Mida te neile inimestele ütleksite?

Segadus algas sellest, et kõigepealt ei soovitatud seda eakamatele inimestele ja see oli tingitud sellest, et nendes kliinilistes uuringutes, mille põhjal müügiluba anti, osales väga vähe eakaid inimesi. Me teadsime, et see vaktsiin on neile ohutu, aga me ei teadnud efektiivsust. Enne kui ta jõudis meile turule, kasutas seda Ühendkuningriigis juba üle kümne miljoni eaka inimese ja tänaseks me teame, et see vaktsiin on eakatele ohutu ja efektiivne.