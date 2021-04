DW: EL tahab teises kvartalis koroonavaktsiinide tootmist suurendada

Aeglane vaktsineerimine on seadnud ohtu Euroopa Komisjoni eesmärgi, et suve lõpuks on koroonaviiruse vastu kaitsepoogitud vähemalt 70 protsenti kogu täiskasvanud elanikkonnast.

Brüssel plaanib teises kvartalis vaktsineerimise tempot kiirendada. 2021. aasta teises kvartalis tahab Euroopa Liit saada ravimifirmadelt vähemalt 360 miljonit koroonavaktsiini annust.

Kõige rohkem tuleb Pfizer/BioNTechi vaktsiini - 200 miljonit annust. AstraZeneca on lubanud teises kvartalis Euroopa Liidule tarnida 70 miljonit vaktsiinidoosi.

USA ravimifirma Johnson&Johnson lubas Euroopa Liidule teises kvartalis tarnida 55 miljonit vaktsiinidoosi. Johnson&Johnson vaktsiini puhul piisab ainult ühest süstist. Teine USA ravimifirma Moderna lubas Euroopa Liidule tarnida 35 miljonit koroonavaktsiini annust.

"Usume, et meil on piisavalt vaktsiiniannuseid, et saavutada eesmärk -vaktsineerida suve lõpuks umbes 70 protsenti täiskasvanud elanikkonnast," teatas Euroopa Komisjoni pressiesindaja Stefan De Keersmaecker.

Euroopa Ravimiamet (EMA) kiitis hiljuti heaks uued Pfizer/BioNTechi, Moderna ja AstraZeneca tootmiskohad. Tootmiskohad asuvad Hollandis, Saksamaal ja Šveitsis.

Saksamaal Marburgi linnas avati märtsis tehas, mis toodab Pfizer/BioNTechi vaktsiini. Marburgis toodetud vaktsiinid jõuavad kasutusse aprilli teises pooles.

"Kavatseme esimesel poolaastal Marburgis toota kuni 250 miljonit koroonavaktsiini annust," teatas BioNTech.

EMA lõdvendas ühtlasi reegleid, kui kaua tuleb Pfizer/BioNTechi vaktsiini säilitada ülimadalal temperatuuril.

Mitmed vaktsiinitootjad väidavad samas, et Euroopas on raske tootmist suurendada.

"USA piirangud on häirinud ülemaailmseid tarneahelaid. USA tootjad on kohustatud rahuldama kõigepealt ameeriklaste nõudlust. Need tekitavad probleeme ettevõtetele, kes soovivad Euroopas tootmist üles ehitada," teatas kolmapäeval ravimifirma CureVaci asutaja Florian von der Mülbe.

CureVac plaanib sel aastal toota vähemalt 300 miljonit koroonavaktsiini annust.

Euroopa Liidu vaktsineerimise tempo jääb tugevalt maha USA-st, Suurbritanniast ja Iisraelist.

"Euroopa Liidus on saanud ühe vaktsiinisüsti 12,8 protsenti inimestest. USA-s on see näitaja 31 protsenti ja Suurbritannias 46 protsenti," teatas ajakiri Our World in Data.