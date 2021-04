Prantslaste väekontingent harjutas Eestis soistes tingimustes tegutsemist

Prantsuse kompanii luureüksus on sattunud Scoutspataljoni varitsusele. Esimest korda Eestis viibivaid Prantsuse sõdureid kohalikud ei säästa. Prantsuse kompaniist pooled pärinevad Aafrika taustaga rügemendist ning on harjunud kuumuse ja hea nähtavusega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meie kinnine maastik, kus nähtavus on piiratud, kui ka juhtiminine on raskendatud, sest allüksuste ülemad ei hooma ega näe oma silmaga oma väe asetust," ütles 1. brigaadi staabi operatiivohvitser Lauri Teppo.



Prantsuse kompanii ülem, leitnant Charles ütles, et Eestis on üsna soised metsad, mis takistab tugevasti manööverdamist. "Raske on leida sobivaid kohti, kus sõidult tulistada. Nii, et meie jaoks on see uudne maastik, mis kehtestab oma tingimused. Nende õppuste eesmärk ongi sellise maastikuga kohaneda," rääkis ta.

Nii Prantsuse kui Briti kontingent kasutab Eestis ka tanke. Metsa vahel umbusklikult torni liigutav masin tundub pigem ebakindlana kui ohtliku ründevahendina. Prantslaste ülesanne on hõivata Valgejõe sild ja tank täidab selles põhirolli.

"Õppisime, kuidas külmaga masinaid maskeerida - põhiliselt valgeks, sest meie tehnika ei sobi eriti valgele maastikule. Lisaks harjutasime patrulli koos kergemate masinatega," ütles tankimehhaanik Maxime.

Selgus, et libedal pinnasel kipub ka tank libisema. Öösel on tankistil aga hea - mootor püsib soe ja sellel hea magada.

Naisi leiab tänapäeval erinevates väeliikides. Üsna levinud naiselik eriala on laskur.

"Tänu isale, kes oli sõjaväelane, olin selle temaatikaga maast madalast kursis. Ja tankid meeldisid mulle alati - 14. juuli paraadil on need ikka vaatemäng," lausus tanki laskur Valentine.

Nii Prantsuse kui Briti värskelt saabunud vahetus on sel nädalal esmakordselt väliõppustel. Kokku harjutab koostööd keskpolügoonil 1000 sõdurit.