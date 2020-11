Sihtasutuse tulem oli mullu 75 000 eurot. Majandusaasta aruande kohaselt seadis SAPTK käesoleval aastal eesmärgiks omale pinna soetamise ja õiguskeskuse Ordo Iuris käivitamise. Tegevuse põhirõhk oli tänavu portaalil Objektiiv.

Oma pinna soetamine on sihtasutuse teatel oluline nii videostuudio rajamiseks kui organisatsiooni identiteedi kinnitamiseks.

Sihtasutuse juhi Varro Vooglaiu sõnul pole nad veel endale sobilikku pinda leidnud, mis vastaks kõigile vajadustele ja ka eelarvele.

Ka õiguskeskuse käivitamine ootab sobiliku aega. "Seisab ka selle taga, et on vaja leida suuremad toetajad, kes õla alla paneb," ütles Vooglaid ERR-ile.

"Oleme tegelenud õiguslike probleemidega koostöös advokaatidega. Teeme selleks tööd, see plaan ootab realiseerimist," lisas ta.

Objektiivi tegevuse jätkamiseks vajalike rahaliste vahendite koondamiseks viis sihtasutus möödunud aastal läbi kaks annetuste kogumise kampaaniat. Eraisikutelt sai sihtasutus mullu annetusi 386 000 eurot ja juriidilistelt isikutelt 8800 eurot.

SAPTK-i üks tegevusi möödunud aastal oli kampaania selle nimel, et viia läbi kampaania abielu määratlusele mehe ja naise liiduna põhiseadusliku kaitse saamiseks. See tähendab ka tööd selle nimel, et lubadus jõuaks konservatiivsete erakondade valimisprogrammidesse. "Teiselt poolt tegime testide näol ettevalmistusi, et koguda tulevikus vastava seadusandliku muudatuse toetuseks suurem hulk allkirju," märkis sihtasutus majandusaasta aruandes.

Ligi 109 000 eurot kulutas sihtasutus möödunud aastal teavitustegevusele. Üürile kulus mullu 17 000 eurot, bürookulud ulatusid 21 000 euroni.

Sihtasutuse palgal oli mullu tööajale taandatult seitse töötajat, kelle palgakulu oli 99 700 eurot.

Vooglaid lisas hiljem sotsiaalmeedias juurde, et suure osa aastatega kogutud rahalistest ressurssidest laseb sihtasutus peagi käiku, et anda endast parim abielureferendumil soovitud tulemuse saavutamiseks.