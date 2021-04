Kohtutäitur pani müüki suurarendusele mõeldud kinnistu Pirital

27 000 ruutmeetri suurune Regati 3 kinnistu, mis veel praegu kuulub Pirita Promenaad OÜ-le, pandi kohtutäiturite poolt hiljuti avalikule enampakkumisele. Kinnistul on detailplaneeringu järgi 90 protsenti elamumaad ja 10 protsenti ärimaad. Pakkumise alghind oli üheksa miljonit eurot ning pakkumusi oodatakse aprilli keskpaigani.

Pirita linnaosavanema Tõnis Liinat ütles ERR-ile, et omanikel oli probleeme hüpoteeginõuete rahuldamisega ning seetõttu pani kohtutäitur kinnistu müüki. Alal pole seni alustatud isegi projekteerimistöödega.

Liinati sõnul on lootus, et uus omanik hakkab ala uuesti planeerima, sest eelmisel omanikul olid küll ilusad plaanid, kuid linnavalitsuse visiooniga need kokku ei läinud.

"Tallinnale on esitatud eskiislahendused, mis on küll illustreerivad ja ilusad, aga tegelikult on arendajatel olnud soov ehitusmahtu oluliselt suurendada, millega linn ei saa nõus olla, sest meie proovime ikkagi säilitada seda, et meri jääks avatuks ja arvestatakse haljastusühikutega kinnistul," lausus Liinat.

Samamoodi seisab praegu tühjalt merre rajatud maatükk, kuhu peaks kerkima ärihoone. Liinati sõnul kuulub maatükk Tallinna Olümpiaspordikeskusele, kuhu on koondunud suuremad ehitusettevõtjad.

"Sinna tuleb kavandada avalik hoone, mis on spordikompleks, ujula. Sinna pole lubatud kindlasti püstitada korterelamuid," lausus Liinat.

Liinati sõnul tegelevad arendajad pragu kaasfinantseerijaid ning pole veel isegi projekteerimistingimuste lähteülesannet linnalt küsinud.

"Tegelikkuses mõlemad kinnistud mereäärsel alal seisavad," nentis Liinat.