Kohtutäitur pani Pirita TOP-i juures asuva kinnistu taas oksjonile

Pirital Regati puiestee 3 asuva kinnistu oksjon kukkus kevadel läbi ja juuli algul pani kohtutäitur kinnistu uuesti elektroonilisele enampakkumisele.

"Pirital olümpiapurjespordikeskuse juures asuv kinnistu mere ääres on magus koht, kuid aastatepikkuste vaidluste, erimeelsuste ja omanike vahetuste tõttu pole ühestki plaanist asja saanud. Linnaosavalitsuse selge seisukoht on, et meri peab jääma avatuks ja kinnistut ei tohi viimse ruutmeetrini täis ehitada. Tegemist on ju puhkeala piirkonnaga," ütles Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.

Liinat lisas, et loodetavasti saab krunt omaniku, kes arvestab ka koha eripära ja linna soovidega.

Liinat ei välistanud, et kui oksjon ka seekord nurjub, jääb riigil ja seejärel linnal võimalus kinnistu välja osta ning teha sellest ajakohane avalik linnaruum.

Oksjonile saab registreeruda kuni 22. juuli keskpäevani ning samal päeval kaks tundi hiljem algab oksjon. Enampakkumine lõpeb 29. juulil kell 14. Kinnistu alghind on üheksa miljonit eurot.

Regati puiestee 3 kinnistu pindala on 27 812 ruutmeetrit, detailplaneeringu järgi on kinnistu 90 protsenti elamumaa ja 10 protsenti ärimaa. Kinnistul on elektrikaablikanalisatsioon ning sõidu- ja kõnniteed. Kinnistu omanik on Pirita Promenaad OÜ.