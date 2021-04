Lätis tuvastati ööpäevaga 666, Leedus 995 positiivset koroonatesti

Lätis tuvastati viimase ööpäevaga 666 uut koroonanakkuse juhtumit, suri viis koroonahaiget, teatas laupäeval nakkushaiguste ennetamise ja kontrolli keskus.

Kokku tehti Lätis ööpäeva jooksul 16 852 koroonatesti, millest neli protsenti osutus positiivseks.

Kokku on Lätis tuvastatud 107 240 koroonanakkuse juhtumit. Surnud on 1986 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Viimase ööpäeva jooksul tõusis Läti 14 päeva koroonajuhtude arv 100 000 elaniku kohta 342-le.

Leedus tuvastati viimase ööpäevaga 995 uut koroonanakkuse juhtu ja suri üheksa koroonahaiget, edastas laupäeval statistikaamet.

Leedus on viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta 422,3.

Koroonapandeemia vältel on Leedus andnud positiivse proovi 225 308 inimest.

Soomes tuvastati viimase ööpäevaga 446 uut koroonanakkuse juhtumit, teatas laupäeval terviseamet.

Viimase kahe nädala jooksul on registreeritud 6557 nakkusjuhtu, mida on 2811 võrra vähem kui eelnenud kahel nädalal.

Soomes on positiivse koroonaproovi andnud 81 707 inimest, surnud on 868 koroonahaiget.

Viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 118. Eelmise kahe nädala näitaja oli 169.

Koroonaviirusse nakatunuid on kõige rohkem Helsingi ja Uusimaa piirkonnas ning Ida-Savos, kus näitaja on vastavalt 227 ja 205. Lapimaal on see aga vaid 13.