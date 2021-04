Päästjad said loodusmaja mürgistusjuhtumiga tegelemisel ainulaadse kogemuse

Pärnus Pernova hariduskeskuse loodusmajas said kuus töötajat mereakvaariumisse koralle paigaldades mürgistuse, üks neist on haiglas. Tegemist on erakordse juhtumiga, mida on maailmas teada vaid mõni ning Pärnu päästjad said sellega unikaalse kogemuse.

Loodusmajja ei pääsenud ei reedel ega laupäeval sisse isegi oma töötajad. Reede hilisõhtuni majas töötanud päästjad olid laupäeva keskpäeval taas suurte jõududega kohal, et maja puhastada ja ventileerida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sündmus sai alguse neljapäeval, kui loodusmajas pandi paika äsjasoetatud mereakvaarium ja hakati sinna tagasi panema kivimeid ja koralle, mis eelmise omaniku juures olid korralikult ära pakitud. Tööd tehti maskides ja kombinesoonides, aga juba neljapäeva õhtul hakkas inimestel halb.

"Akvarist teatas, et tema tervis on halvenenud - kõrge palavik ja hingamisraskused. Seal on veel muid sümptomeid nagu limaskestade kuivus, lihasvalu. Reede hommikul hakkasid töötajad järjest andma teada ja kirjeldama täpselt samu sümptomeid ja siis ma sain aru, et me oleme silmitsi hoopis millegi suuremaga kui ainult külmetus või tänane COVID," selgitas Pernova hariduskeskuse direktor Kaire Märtsin.

Nüüd on teada, et tegemist on palytoxiniga, bioloogilist päritolu mürkainega, mis tekib korallide elutegevuse käigus. Päästjatel läks omajagu aega, et selle teadmiseni jõuda. Abi saadi paljudelt asutustelt.

"Väga lihtne on päästjaid sisse saata, aga kui me ei tea, mis oht seal ees ootab, siis me ei saa seda ka likvideerida. Meil tegelikult läks mitu tundi juhtgrupi töö peale, et saada teada, mis oht on. Selleks, et saada keemiaalast suuremat infot, kaasasin päästeameti erikeemiatalituse, kus kaks eksperti hakkasid ise välistama ja seoseid looma, mis oht seal on, kuidas seda likvideerida ja kuidas edasi toimetada sellega. Päästjate ülesanne oligi edasine mürgi levimine peatada ja hermeetiliselt sulgeda need kivid, millest see mürk eraldus," rääkis päästetööde juht Tarmo Voltein.

Olukorra selgitamisse ja analüüside tegemisse kaasati eksperdid keemilise ja bioloogilise füüsika Instituudist ning Tartu ülikooli keemia instituudist, samuti merebioloogid.