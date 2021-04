Pernova akvarist: mürgistus muutis mõttemaailma akvaristikast

Pärnus asuva Pernova hariduskeskuse mereakvaariumi kolimise tagajärjel pöördus haiglasse abi saamiseks üle kümne inimese. Andry Kikkulli mürgistus oli aga nii tõsine, et tema pidi jääma haiglasse ravile.

Äsja haiglast välja saanud Andry Kikkull rääkis "Ringvaates", et tema on üle 30 aasta pidanud mageveeakvaariumeid ning mereakvaariumitega tal kogemusi pole. Kui ta oleks teadnud korallidega kaasnevat ohtu, poleks ta ilmselt kolimistööd ette võtnud.

"Kui järele mõelda ja teada riski, mis selle konkreetse akvaariumiga kaasas käis, siis ma ei ole väga kindel, et ma seda konkreetset akvaariumit väga kolida tahaks," sõnas ta.

Kikkull kirjeldas, et mürgistuse sümptomid hakkasid tal tekkima siis, kui akvaarium oli juba loodusmajja transporditud ning hakati seda puhastama.

"Puhastamise käigus ma tundsin, et ma ei ole terve. Tekkis väsimustunne, pea hakkas valutama, uimasus ja siis tundsin, kuidas temperatuur hakkab tõusma.

Lõpetasin töö ära ja läksin koju, sest enesetunne oli halb. Palavik tõusis 39,5 kraadini. Selle põdesin kõik öösel kodus üle ja järgmisel päev pöördusin perearsti poole, et aru saada, kas veres on kõik korras. Pärast vereproove helistas perearst tagasi ja ütles, et läheksin kähku haiglasse," meenutas akvarist.

Tema põletikunäitajad olid nii kõrged, et ta võeti kohe haiglasse. Lisaks olid tal hingamisraskused, pidev peapööritus ja kuiv köha. Korallimürgistuse sümptomid ulatuvad väikesest väsimusest krampide, lööbe ja oksendamiseni.

Teistel loodusmaja töötajatel olid kergemad sümptomid.

Kikkulli sõnul aimas ta üsna kiiresti, et tegemist on just korallimürgistusega, sest oli sellest lugenud.

Kikkull kinnitas, et juhtunu ei viinud soovi olla akvarist, küll aga tõi see muutuse mõttemaailmas.

"Mulle meeldib väga tegeleda mageveega ja olles saanud kogemusi ka merevees, siis tegelikult väike mõttemaailma muutus kogu akvaristikast on küll toimunud. Kindlasti ärge suhtuge kergemeelselt just mereakvaariumitesse ja nendesse toredatesse, ilusatesse loomadesse, kes on korallid," rääkis ta.

Pernova loodusmaja on praegu veel suletud. "Oleme teinud kõik, mida ametkonnad on nõudnud, meil on maja ventileeritud, filtrid on eemaldatud. Aga keegi ei oska praegu öelda, kas see maja on ohutu ja millal saab ohutuks ja millise käitlemise tagajärjel," selgitas Kikkull.

Merebioloog: akvaristidel vedas

Merebioloog Jonne Kotta märkis, et eelmise nädala korallimürgistus oli nii haruldane, et kogu maailmas saab samasuguseid juhtumeid kokku lugeda ühe käe sõrmedel. Tema sõnul oli esialgu keeruline isegi reageerida niisugusele uudisele.

Et arusaada, mis juhtus, kaasati eksperdid, abi otsiti ka välismaalt.

"Oli võimalus helistada öösel Austraaliasse sõpradele, saada abi ja tagasisidet, kuidas sellistel juhtumitel toimetada. Eesti pole ju troopikariik ja meil puudub kogemus. Hädas tuleb abi otsida neilt, kes iga päev sellega tegelevad," rääkis Kotta.

Ta tõdes, et akvaariumi kolijatel vedas. "Neil läks superhästi, sest inimesed, kes seda tööd tegid, ei teinud seda päris suvaliselt, vaid respiraatorid olid ees," ütles Kotta, kelle sõnul võivad korallimürgistuse tagajärjed olla kurvad.

Kotta ütles, et inimesed, kellel on kodus mereakvaarium, võiksid olla ettevaatlikud neid käsitsedes. Ta selgitas, et koralle, millel võib mürki sees olla, on lihtne kasvatada ning seetõttu on need ka üsna levinud.

"Olulisim on see, et alati kui koralle ümber tõstame, peavad need olema kogu aeg vee all," ütles Kotta.