Põhja-Iirimaal on rahutused kestnud üle nädala

Põhja-Iirimaal on puhkenud suurimad rahvarahutused pärast suure reede rahuleppe sõlmimist 1998. aastal. Üle nädala kestnud kokkupõrgetes on saanud vigastada 55 politseinikku.

Laupäevaks kavandatud britimeelsete unionistide meeleavaldus jäi seoses prints Philipi surmaga ära. Põhja-Iirimaa võimudel aga on alust arvata, et sellega rahutuste lõpp veel käes pole, vaid pärast printsi matust algavad need uuesti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vägivallaga alustasid unionistid ning nende ettekääne on viha kohtuotsuse vastu, millega mullu suvel vabariiklaste kurikuulsa terroriorganisatsiooni Iiri Vabariikliku Armee ühe juhi Bobby Storey matustel viibinud õigeks mõisteti, ehkki nad seal pea kõiki kehtivaid koroonapiiranguid rikkusid.

Unionistid aga ei laamenda üksi, vaid pea kõikjal, kus unionistide jõugud kogunevad, on silmnähtavalt organiseeritult nende vastas juba ka vabariiklaste kambad.

Praegune tüli näitab, kui ekslik on ikka veel levinud ettekujutus, nagu vaenutseks omavahel katoliiklased ja protestandid. Enamik praegustest kaklejaist on täiesti usuleiged ning kiriklik kuuluvus mängib vaevalt isegi kõrvalist rolli. Suur osa seltskonnast on verinoored, 13- kuni 15-aastased. Lihtsalt poisikeste tempudeks nii ulatuslikku vägivallalainet kohalike poliitikute hinnangul aga kindlasti pidada ei saa.

"Minu arust on Põhja-Iirimaad kasutatud, on kasutatud etturina. Seda kasutas etturina Suurbritannia valitsus. Seda kasutas etturina ka Euroopa Liit ja ma pean ütlema seda inimesena, kes ise hääletas liitu jäämise poolt. Seda me nägime paari kuu eest, kui Euroopa Liit oli valmis vaktsiinide pärast piiri sulgema. Seega palju müstikat, palju armastusväärsust, mida paljud inimesed Euroopa Liidu vastu tundsid, on ka nüüdseks kadunud," kommenteeris Belfasti linnavolikogu roheliste erakonna liige Brian Smyth.

Enamik põhjaiirlasi on oma poliitilistest ja usulistest vaadetest hoolimata siiski praeguste kokkupõrgete vastu ning paljud on käinud kodanikualgatuse korras vaenutsejaid lahutamas.