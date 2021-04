Põhja-Iiri noorterahutustes on viga saanud kümned politseinikud

Põhja-Iirimaal on nädal aega kestnud noorte rahutused, kümned politseinikud on viga saanud. Poliitikud süüdistavad üksteist noorte üleskütmises ning Põhja-Iirimaa erakondade liidrid pidasid neljapäeval erakorralise kohtumise.

Ühendkuningriigi lahkumisel Euroopa Liidust sõlmiti kokkulepe, et Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahel jätkub kaupade ja inimeste vaba liikumine. Kõik mäletavad veel Iiri Vabariikliku armee terrorirünnakuid ja kokkuleppega loodeti vältida, et Põhja-Iirimaal puhkeb taas vägivald britimeelsete protestantide ja iirimeelsete katoliiklaste vahel nagu enne 1998. aastal sõlmitud Suure Reede lepingut.

Brexiti-lepe tähendas aga seda, et sisuliselt tekkis nüüd piir Iiri merele, lahutades Põhja-Iirimaa ülejäänud Ühendkuningriigist. Põhja-Iirimaa peaks saama kasu nii vabast ühendusest Euroopa Liiduga kui kuulumisest Ühendkuningriiki. britimeelsete unionistide sõnul kahjustab see aga nende briti identiteeti ja nad pole rahul, et Põhja-Iirimaad ei kohelda võrdselt Šotimaa, Inglismaa ja Walesiga.

Praktilise poole pealt tähendab leping, et kaupade liikumine on pärsitud. Põhja-Iirimaa ettevõtjatel on rohkem paberitäitmist, viivitusi ja kulusid, et oma kaubad kätte saada, mõned Briti ettevõtted peatasid aga müügi Põhja-Iirimaal, kuni tülikas süsteem on lahendatud.

Kõik see on Põhja-Iirimaal, eriti britimeelsete unionistide kogukonnas pingeid tekitanud. Õli valas veelgi tulle prokuratuuri eelmisel nädalal tehtud otsus mitte esitada süüdistust 24 Sinn Feini poliitikule, kes rikkusid koroonapiiranguid ja osalesid Iiri Vabariikliku Armee liikme matustel, kuhu kogunes üle 2000 inimese.

Põhja-Iirimaa Demokraatlik Unionistlik Partei nimetas otsust erapoolikuks ja nõudis politseijuhi lahkumist. Veidi pärast seda tuli tänavale sadakond meeleavaldajat, enamasti alla 18-aastased noored. Nad loopisid politseinikke kivide ja pudelitega. Iirimeelsed poliitikud omakorda kritiseerisid unioniste, et nad tahavad juhtida tähelepanu kõrvale enda rollilt ebameeldiva Brexiti-kokkuleppe sõlmimisel.

Sel nädalal tulid tänavale ka katoliiklikud noored, kes tahavad ühinenud Iirimaad. Rahutustes süüdati buss, rünnati politseinikke ja pressifotograafi. Kinnivõetud protesteerijate seas on 13-14-aastaseid lapsi.

Selles on poliitikud ühte meelt, et lapsi õhutab tagant täiskasvanute käitumine. Politsei hinnangul võib noori üles ässitada ka Antrimis tegutsev kuritegelik rühmitus UDA, kelle vastu politsei hiljuti jõulisi narkoreide korraldas.

Lojalistid kavandavad uusi meeleavaldusi ka eeloleval nädalavahetusel - see on ärevaks teinud nii Ühendkuningriigi kui Iirimaa võimud.

Kõik poliitilised jõud on kutsunud üles vägivalda lõpetamaja ja palunud ka lapsevanematel oma võsukestel silm peal hoida, et nad rahutustes osalemisega oma tulevikku ära ei rikuks.

Neljapäeval pidasid Põhja-Iirimaa erakondade juhid erakorralise istungi.

Briti valitsuse esindaja Suure Reede lepingu läbirääkimistel Johanthan Powell nentis, et Brexit on lõhkunud hapra tasakaalu, mis Põhja-Iirimaal 23 aastat tagasi saavutati.