Põhja-Kiviõli põlevkivikarjääris algas metsaistutamine

Kiviõli Keemiatööstus on kaheksaaastase tegevuse järel 2011. aastal tootmiseks suletud karjäärialale puude istutamisel katsetanud erinevaid meetodeid.

"Kui me alguses kasutasime pealmise kihina puhtalt eelnevalt kooritud mulda, siis see ei andnud väga häid tulemusi. Koostöös RMK-ga leidsime, et muld tuleks segada viimase tasandatava kihi hulka ja siis on võimalik väga hästi istutada. Niisugusel juhul annab istutamine ka tulemust, sest kui muld jätta peale, siis erosioon põhjustab seda, et taimede juured jäävad paljaks ja taimed kuivavad ära," selgitas Kiviõli Keemiatööstuse põlevkivi tootmisjuht Kaidi Sulp "Aktuaalsele kaamerale".

34 hektarile istutatakse aprillikuus üle 100 000 puu. OÜ Timberwise istutusjuhi Janek Kronbergi sõnul on istutustingimused praegu soodsad.

"Kuna praegu on maa suhteliselt niiske, siis istutuslabidaga on päris hea istutada. Kui maapind ära peaks kuivama, siis läheb raskeks. Üritame istutada ära umbes kahe-kolme nädalaga," ütles Kronberg.

Sulp ütles, et Põhja-Kiviõli 1. karjääri kogu 275 hektari suurune maaala on plaanis korrastada 2023. aasta lõpuks.

"Sellest karjäärist tuleb põhiliselt metsamaa, mis on ühendatud tranšeedega, kus on võimalik paadi ja kanuuga sõita. Ja üks osa karjäärist - idapoolne ala - jääb looduslikuks tehismaastikuks, kus on võimalik veelindudel pesitseda," rääkis Sulp.

Piirkond on plaanis kõigile huvilistele avada umbes viie aasta pärast.