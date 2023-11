Kiviõli Keemiatööstus soetas uue raskeõli puhastusseadme

Uus seade tõstab põlevkiviõli kvaliteeti ja vähendab kadusid. Tänu kinnisele tootmissüsteemile on uus agregaat vanast seadmest keskkonnasõbralikum, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tal on oluliselt vähem jäätmeid kui varem. Me saame kogu bensiini, mida raskeõli lahjendamiseks kasutatakse tagasi, toodangusse jääb vaid vajalik osa. Kuna see protsess on praktiliselt hermeetiline, siis seda lõhnaheidet on vähem ehk peaaegu ei ole enam üldse," ütles Kiviõli Keemiatööstuse juhatuse esimees Priit Orumaa.

"Seadme soetamine võttis aega kümmekond aastat – väga kaua valisime tehnoloogiat ja otsisime sobivat varianti, mis siia sobiks ning väga rasked ajad olid ka majanduslikult, sest nafta hind oli madal," kirjeldas Orumaa.

Orumaa nentis, et kuigi põlevkivitööstuse seadmeid pidevalt uuendatakse, ei kao rikete oht ja seda eelkõige inimlike eksimuste pärast. Rikete tagajärjel paiskub aeg-ajalt ootamatult õhku lubatust rohkem heitmeid ja see pahandab eriti kohalikke elanikke.

Eriliselt nõrgad kohad on Kiviõli Keemiatööstuses põlevkiviõli tootmiseks kasutatavad kaks tahke soojuskandjaga reaktorit ehk nn TSK-seadet, mis toodavad põlevkiviõli, kasutades selleks tsirkuleerivat kuumutatud põlevkivituhka.

Alexela kontserni kuuluva Kiviõli Keemiatööstuse eelmise aasta kasum oli 48 miljoni eurose müügitulu juures üle viie miljoni euro. Orumaa prognoosis, et käimasolev aasta tuleb neile veelgi edukam.

Ettevõtte juht tunnistas, et lisaks põlevkivitööstuse segasele tulevikule takistab ettevõtte arendamist ka aina kasvav maksukoormus. Ta nentis, et ta ei usu, et valmiv kliimaseadus tööstusettevõtjate jaoks asja selgemaks teeb.

Põlevkiviõli kasutatakse põhiliselt laevakütuse lisandina ja lisaks ka kütteõlina katlamajades. Mullu sajandat sünnipäeva tähistanud Kiviõli Keemiatööstus annab tööd 540 inimesele.