Politsei eemaldas Toompealt piirded ja muutis taas taktikat

"Me muudame oma taktikat igapäevaselt ja vajadusel teeme seda ka päevas mitu korda. Kaks viimast päeva on näidanud, et inimesed enam Toompeale kogunenud ei ole, nad olid Vabaduse väljakul, ja seetõttu pidasime mõistlikuks aiad Lossi platsilt ära viia," ütles Põder ERR-ile.

Põder rääkis, et politsei hoiab Lossi platsil silma peal. Teisipäeval on ka juba mõned üksikukd inimesed tulnud meelt avaldama nii riigikogu ette kui ka Vabaduse väljakule.

"Lossi platsile meelt avaldama on kogu aeg inimesed oodatud olnud. Me oleme pakkunud seda võimalust vastavalt kehtestatud reeglitele, et avalikul koosolekul võib viibida 10 inimest, nad peavad olema hajutatud ja seda võimalust ei ole mitte keegi meeleavaldajatelt täna ära võtnud," rääkis Põder.

Põdra sõnul on politsei rääkinud ka osade meeleavaldusel osalenud inimestega, kelle käitumisel on koosoleku korraldaja tunnused. "Me oleme alustanud päris mitu menetlust, me kogume tõendeid, me oleme nendega vestelnud. Täna veel kedagi selle koosoleku korraldamise eest vastutusele pole võetud," sõnas Põder.

Põder rääkis, et politsei on tuvastanud meeleavaldustel ka mõned provokaatorid, kes ei kanna sama sõnumit, mille jaoks need avalikud koosolekud esialgu kogunesid.