Algas protsess George Floydi surmas süüdistatava politseiniku üle

Tapmises süüdistatakse korrakaitseametnikku Derek Chauvini, kes hoidis Floydi kinnipidamisel põlve üle kaheksa minuti tema kaelal. Mees kaotas teadvuse ja suri.

Süüdistuste seas on teise astme mõrv ja tapmine. Kui Chauvin mõistetakse süüdi teise astme mõrvas, siis võib teda oodata 40 aastat vangistust.

Prokurör Jerry Blackwell ütles avasõnas, et 44-aastane süüdistatav ei järginud politseiprotseduure ja kasutas Floydi vastu liigset jõudu.

Blackwell rõhutas samas, et tegemist pole kõikide politseinike süüdistamisega. "See on seotud vaid Derek Chauviniga," ütles Blackwell.

Chauvini advokaat Eric Nelson tõi omakorda välja, et Floyd oli arreteerimise ajal narkojoobes ja avaldas korrakaitsjatele vahistamisel vastupanu.

Nelson kutsus vandekohut otsuse tegemisel eirama juhtumiga seotud poliitilisi ja sotsiaalseid tagamaid.

"Politseiametnik tegutses täpselt nagu teda oli selleks treenitud," vahendas telekanal CNN Nelsoni sõnu.

Viimastel andmetel kogunesid pärast istungit Minneapolise tänavatele meeleavaldajad.