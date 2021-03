Minneapolise linn maksab George Floydi perele 27 miljonit dollarit

Linn ja perekond said kompensatsioonis kokkuleppele, vahendas BBC.

Floydide advokaat Ben Crump ütles, et see, kuidas George Floyd suri, nõudis õigluse jaluleseadmist ja muutusi. Crumpi sõnul on ajalooliselt suur kahjusumma, mille linn peab maksma, märk sellest, et politseivägivald tumedanahaliste vastu peab lõppema.

George Floyd tapeti eelmise aasta mais. Videomaterjalides on näha, kuidas politseinik Derek Chauvin asetas oma põlve kaheksaks minutiks Floydi kaelale. Minnesota osariigi meditsiinieksperdi sõnul oli tegu mõrvaga.