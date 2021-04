Roose: loodame uue telemaja ehitusel kopa maasse lüüa järgmisel aastal

"Algselt oli meil linnaga plaan, et uue telemaja ehitus tuleb juurdeehitusena kahe raadiomaja vahel. Meil oli väga kõrgetasemeline arhitektuurikonkurss, kus mulle väga meeldisid kolm tööd, aga võitja oli meie huve arvestades kõige optimaalsem. Kuid protsessi käigus selgus, et on olnud paar pretsedenti riigikohtus ning juurdeehitusena seda teha ei saa ja tuleb teha detailplaneering ja see lõi ajaraamid sassi," selgitas Roose.

Roose lisas, et sellele vaatamata on koostöö osapoolte vahel väga hästi sujunud ning ERR loodab ehitushanke välja kuulutada tuleval aastal.

"Ja miks ka mitte kopa maasse lüüa. Minu soov on, et 2022. aasta teises pooleks võiks neid asju teha."

ERR-i juht selgitas, et senikaua, kui telemaja ehitus käib, on teletoimetused oma senistes hoonetes.

"Aga rahastuse mehhanism on selline, et me üritame vana telemaja kinnistule, mis muide on viimane suur ja väärikas müümata kinnistu Kadriorus, leida väärika arendaja ja ostja. Sellest summast saame puuduva ehituse osa kätte. Ja ilmselt paar aastat oleme rentnikud oma vanas telemajas."

Roose avaldas arvamust, et praegusest telemajast õnnestub kaasa võtta ka märkimisväärne hulk tehnikat.

"Ma proportsiooni peast ei ütle. Suured ja kapitaalsed asjad nagu valguslaed jäävad muidugi paika, sest neid liigutada ei saa. Aga liikuvtehnika, me ostame viimased kaks aastat asju põhimõtteliselt nii, et neid saab uude majja üle tuua. Et oleks maksimaalselt kasutatav tulevikus, et hoida raha kokku."

Roose selgitas, et riigieelarve strateegias (RES) on uue telemaja kompleksi puhul summa ca 22 miljonit, millest ca 10 miljonit on kalkulatiivselt puudu.

"See on see osa, mida soovime saada vana telekompleksi krundi müügist. Amortiseerinud kompleksi enda väärtus on muidu negatiivne. Lubades endale ebaviisaka võllanalja, see pommimees, kes meid ähvardas, jõudis ajast ette ja ühel päeval tuleb see täpselt nii teha."

Saatejuhid küsisid ka Rooselt erameedia ettevõtete poolt Euroopa Komisjoni saadetud kaebuse kohta ERR-i rahastamise ja tegevuste kohta veebis ning tõid välja, et hiljuti teatas Ekspress Grupp, et neil läheb digitellimuste müügiga suurepäraselt. Roose vastas, et neid vaidlusi peetakse paljudes Euroopa riikides ja et ta ei võta seda dramaatiliselt.

"Mulle tundub, et ka meie head kolleegid erameediast võtavad seda asja väikese irooniaga. See on ärijuhtide ja omanike väike piloteerimine. See kaebus esitati eelmisel aastal hetkel, kui võibolla tõesti tundus, et kõigil on närvid läbi ja asjad halvasti. Aga nüüd läheb meie erameedial nende endi kinnitusel digitaalsete teenustega hästi ja tänasel päeval nad ilmselt seda kaebust enam ei esitaks. Aga veskid jahvatavad, me oleme juba kuus-seitse kuud oodanud. Näiteks Soomes lõppes see protsess peaaegu mitte millegagi."

Roose meenutas, et kui ta kandideeris ERR-i juhiks, siis oli tema nõukogule esitatud platvormis selgelt kirjas, et ka noorem põlvkond peab saama maksumaksja raha eest ERR-i pakutavaid teenuseid, milleks on ennekõike veebiplatvormid. Kokkuvõttes hindas ta aga tänast olukorda Eesti meediamaastikul meediatarbija seisukohast ideaalilähedaseks ehk erameedia ja ERR-i sümbioos toimib väga hästi.

Rääkides olümpiaülekannete õigustest, siis tunnistas Roose, et protsess ei ole olnud kõige läbipaistvam.

"Discovery esitab pidevalt huvilistele päringuid, siis sa vastad ja kohendad. Viimastel kuudel ei saanud me aru, mis toimub. Summa, mida pakkusime, oli suurem kui viimane kord, kui omandasime olümpiaõigused. Ja seda kontekstis, kus spordi eelarves on meil vähem raha. Samas ei tahtnud me maksumaksja rahaga ka kosmosesse minna," sõnas Roose ja avaldas heameelt, et selle võrra jääb nüüd ERR-il raha üle teiste spordiülekannete tegemiseks.