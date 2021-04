Ülevaatus keskkonnaohtlikuks tehtud autot ei peata

Selleks, et diiselauto keskkonda pisut vähem saastaks, on selle väljalaskesüsteemis tahmafilter. Eriti neil, kes linnas ainult lühikesi otsi sõidavad, kipub see filter põhjalikult umbe minema.

Kiire otsinguga leiab vähemalt kümmekond ettevõtet, mis pakuvad spetsiaalset filtrieemaldamise teenust.

"Seal on vaja panna uus soft (tarkvara ingl k - toim) ja mehhaaniline töö ka teha, kokku umbes 400 eurot," selgitas ühes sellises ettevõttes telefonile vastanud mees ja lisas, et uus filter maksaks umbes tuhat eurot.

Oma auto pärast mures ajakirjanik küsis, kas niimoodi, ilma tahmafiltrita, ülevaatuselt ikka läbi lastakse. "Ei ole probleemi, kõik on korras," rahustati teda.

Transpordiameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra aga ütles, et niisuguse remondi läbinud autoga sõita ei tohi. "Sõiduki toite- või väljalaskesüsteemide omavoliline muutmine ei ole lubatud," kinnitas Vahtra.

Ometi leidub päris palju inimesi, kes on valmis kulutama 100 kuni 400 eurot, et oma auto vähemalt keskkonna mõttes halvemaks muuta. Ettevõtted reklaamivad, et see on odavam kui uus filter ja mis kõige olulisem, tõepoolest ei saa tehnoülevaatus meistrimeeste kätetööle jälile.

Eesti tehnoülevaatajate liidu juhatuse liige Andres Soots selgitas, et kui auto alt on puudu kogu filtri kest, siis saab ülevaataja sellest aru.

"Aga reeglina lüüakse need asjad puhtaks seal niimoodi, et seda sisu ei ole. Ja seda ülevaataja tõesti ei tuvasta," tõdes Soots.

Muidugi võiks ülevaataja märgata armatuurlaual põlevat tulukest. Veel enam, uuematele autodele pannakse külge EOBD lugeja ehk vaadatakse, missuguseid veateateid pakub auto aju. Aga ka selle vastu on lahendus leitud.

"Auto ajule on öeldud, et kõik on korras, kuigi ei ole korras," tutvustas Soots meistrimeeste leiutist. "Kuigi EOBD kontrollimisel peaks ta veateate andma, siis pahatahtlikult peidetakse see ära ja meie ei näe, mis seal täpselt tehtud on."

Tehasenormid on riiklikest karmimad

Ka ettevõtete veebilehtedel õpetatakse, et ainult tahmafiltri eemaldamisel pole mõtet ja soovitatakse juurde tellida ka auto aju ümberprogrammeerimine. Niimoodi pääseb liiklusesse auto, mis saastab keskkonda rohkem, kui tehasetingimuste järgi tohiks.

Tehnoülevaatusel kontrollitakse ka heitgaaside suitsusust, kuid sellestki pole abi.

"Tänapäeva autode tahmaosakeste kontsentratsioon on niivõrd väike, et kui praeguse tehnoülevaatuse metoodika ja seadmetega seal mingi häire tuvastatakse, siis on mootor juba väga-väga korrast ära," selgitas Jürgo Vahtra. ning tõdes, et võib-olla tuleks uuemate autode saastenormid üle vaadata.

Praegu on autotootjatele kehtestatud üsna ranged keskkonnanõuded, aga kui sõiduk on ringlusesse lubatud, võib ta justkui palju rohkem saastata.

Sestap arutatakse Euroopa Liidu tasemel, kuidas ülevaatust täpsemaks muuta, nii et kõikvõimalikud manipuleerimised välja tuleksid. "Aga see tähendaks uusi seadmeid tehnoülevaatuspunktidesse," lisas Vahtra.

Pealegi tuleb kokku leppida uus metoodika, mõelda sellele, kuidas arvestada ka väljalaskesüsteemide loomulikku kulumist ja seda, et tehnoülevaatus liialt aega ei võtaks.

"Tüübikinnitusel kontrollitakse sõidukite erinevaid heitmenäitajaid, aga see on mitmeastmeline väga põhjalik kontroll, mis tehakse mitmete päevade jooksul," rääkis Vahtra. "Kindlasti selline katsetamine ei ole igapäevases kasutuses olevate sõidukite puhul mõeldav."

Andres Soots ütles, et ülevaatust tõhusamaks muuta on keeruline, pigem tuleks probleemile teisest otsast läheneda. "Ma arvan, et riik peaks täna tegelema ikkagi nende ettevõtetega, kes seda teenust pakuvad," sõnas Soots.

Riik karistaks remonditöökodasid

Tegelikult hakkaski riik sellega juba tükk aega tagasi tegelema. 2018. aasta oktoobris saatis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kooskõlastusringile liiklusseaduse muutmise eelnõu.

Ministeeriumi veondus- ja liiklustalituse peaspetsialist Sven Nurk ütles, et praegu sõiduki keskkonnaohtlikuks muutmise eest karistada ei saa.

"Muudatuse eesmärk ongi just muuta sellise teenuse pakkumine karistatavaks," selgitas Nurk. "Kui töökojad saavad aru, et selline teenus on ebaseaduslik, siis nad sellist teenust ei pakuks ja tänu sellele ei lisanduks ka selliseid sõidukeid liiklusesse."

Eelnõu järgi võiks ettevõtet, mis sõiduki keskkonnaohtlikumaks muudab, karistada kuni 13 000-eurose trahviga. Viimane ametlik kooskõlastuskiri saadeti sellele eelnõule 2019. aasta juunis, kuid siis jäi asi venima. Esialgsest plaanist karistamisega juba 2020. aasta suvel pihta hakata asja ei saanud.

Sven Nurk ütles, et tegelikult on ministeerium selle eelnõu kallal pidevalt töötanud. Lihtsalt kõnesolev probleem on eelnõus ainult väikene osa.

"See eelnõu on väga mahukas, ainuüksi liiklusseaduses on seal 300 muudatust ja lisaks sellele muudetakse veel seitset seadust," rääkis Nurk. "Seetõttu on selle eelnõu menetlemine suhteliselt aeganõudev. Aga tegeleme sellega kindlasti edasi ja plaan on see sügisel riigikogule esitada."

Muu hulgas ka tahmafiltrite puhastamisega tegeleva OÜ Tirefox juhatuse liige Marek Olev usub, et töökodade karistamine poleks siiski parim lahendus.

"Neid piiranguid ja selliseid karistatavaid asju võiks võimalikult vähe olla. Inimesi võis selles osas võib-olla harida ja ka neid remonditöökodasid viia selles suunas, et teha nii, et oleks mõistlik," rääkis ta.

Marek Olevi ettevõte tahmafiltrite eemaldamisega ei tegele. Ta selgitas, et kuniks filter ise vastu peab, saab seda ka põhjalikult puhastada. Lihtsalt kemikaalides leotamisest on Olevi sõnul küll vähe abi.

"Leebem variant on ultrahelipesu. See raputab mustuse kärje pealt lahti ja siis peab filtrile läbipesu tegema. Teine võimalus on kõrgsurve pesukapp, kus väga suure survega lastakse vesi filtrist läbi," selgitas Olev.