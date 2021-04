Narvas on tühje kortereid kardetust vähem

Narvas on ligi paar tuhat korterit, mis aasta läbi tühjana seisavad või kus inimesed vaid lühikest aega elavad. Narva linnavalitsuse tellitud elektritarbimise uuring näitas, et tühjade korterite osakaal on arvatust siiski hulga väiksem.

Narva elanikkond väheneb iga aastaga umbes tuhande inimese võrra ja eeldatavasti peaks Narvas iga aastaga jääma tühjaks vähemalt paarsada korterit. Samas, nagu näitas elektritarbimise uuring, on tegelik olukord arvatust hulga parem. Elektri null-tarbimisega kortereid on vaid üks protsent ja vähese tarbimisega kortereid, kus elektrikasutus jääb alla 100 kWh aastas, alla viie protsendi.

"Tegelikult uuringu tulemused andsid rahustava tulemuse, et meil siiski on alla viie protsendi linna korterifondist tühje kortereid. See ei ole väga ehmatav tulemus, et meil tühje korterelamuid jääks linnapilti, mille lammutamisega peaks näiteks tegelema," ütles Narva linnavalitsuse arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ameti direktor Kaie Enno.

Enno hinnangul on tühje eluruume oodatust vähem seetõttu, et Narva korterid oli ülerahvastatud.

"Mitmed leibkonnad elasid ühes korteris ennem ja kui kortereid vabaneb, siis leibkonnad leiavad võimaluse kasutusele võtta need tühjaks jäänud korterid."

Kuigi tühjade korterite protsent on väike, siis arvuliselt on neid Narvas siiski päris palju. Elektri null-tarbimisega kortereid on 350 ja seal, kus elektrit tarbiti aastas wifi-ruuteri toite jagu, tervelt poolteist tuhat. Kinnisvarafirma Domus kinnisvara Narva regiooni juhi Aleksandr Bogensi hinnangul on nii suur tühjade korterite hulk Narvas tema jaoks üllatav, kuid vaevalt, et paar tuhat korterit ühekorraga müüki paisatakse.

"Mina usun, et need on ikkagi korterid, mida omanikud kasutavad harva, aga kasutavad. Kas nad töötavad Tallinnas, Rootsis või Soomes ja see on neile mugavam, kui saada praegu mingi raha selle korteri müügi eest ja siis elada hotellis või booking-korteris."

Bogensi arvates ootavad tühjade korterite omanikud paremaid aegu.

"Ma usun, et kui koroonakriis on läbi ja piirid on jälle avatud, siis Venemaa elanikud ja turistid hakkavad reisima Eestisse palju suuremas mahus, kui see oli enne kriisi ja sellel juhul osa nendest korteritest ilmselt lähevad lühiajaliseks üüriks."

Narva linnavalitsus tellib korteriomandite elektritarbimise uuringuid VKG Elektrivõrkudelt alates 2015. aastast. Uuringu tulemusi kasutatakse uue üldplaneeringu koostamisel, mis peaks arvestama Narva elanikkonna kahanemise suundumust.