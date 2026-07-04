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Järjest sagedamini rajatakse ärimaale hoopis elamispind

Eesti
Tallinn
Tallinn Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Üha sagedamini rajatakse ärimaale elamiseks mõeldud pindu, mida turustatakse korterina, kuigi ametlikult on tegemist äripinna või majutusruumiga. Linn hoiatab, et selline praktika võib ostjaid eksitada ning tuua arendajatele probleeme.

Tallinna linnaplaneerimise abilinnapea Tiit Teriku sõnul juhtub kahetsusväärselt tihti, et inimene ostab omateada korteri, aga paberi järgi on tegemist hoopis äripinnaga. Ettevõtjad rajavad teadlikult äripinnale korterid ja müüvad neid ka korterite pähe. 

"Nad võivad küll öelda, et see on külaliskorter või äripind, aga kui vaadata nende reklaamkuulutusi, võib jääda väga selge ja ühene arusaam, et müüakse ikkagi korterit kui elupinda," nentis Terik.

Ta rääkis, et praegu tegeleb linn Oru hotelli juurdeehitusega, kuhu kinnisvaraettevõte Metro müüb ka pindu. "Kuulutusi vaadates pole väga kahtepidi mõistmine võimalik, vaid inimene saab ikkagi esmapilgul aru, et müüakse kodu kui korterit," lisas Terik. 

Metro juhatuse liige Mait Allas rääkis, et Oru hotelli juurdeehitus on majutusruumidega ärihoone, kus on nii äripindu kui ka majutusruume ja selliselt neid ka müüakse. 

"Need pole klassikalises mõttes korterid, vaid mõeldud majutusruumiks ja omanikud saavad neid ruume ka majutuseks pakkuda," sõnas ta.

Allas nentis, et pärast seda, kui külalis- või bürookorter on maha müüdud, ei saa nemad enam kontrollida, kes kui palju öid seal veedab. Niisiis võib teoreetiliselt keegi seal ikkagi elada.

Teriku soovitus oli, et paberimajandust ajades räägitaks kohe tõtt hoone otstarbe kohta, sest muidu võib arendajal probleeme tekkida ja valmis hoone ei pruugi kasutuslubagi saada.

Kui aga juhtub, et keegi on juba korteri ära ostnud ja sisse kolinud ning alles siis tuleb välja, et tegemist on äripinnaga, ei saa keegi inimest välja tõsta. "Teistpidi on maamaks äripinnalt hoopis midagi muud kui elamispinna puhul, kus võib isegi saada teatud ulatuses vabastuse maamaksust," selgitas Terik. 

Ta ütles, et kui keegi jääb eksitava reklaami tegemisega vahele ehk jäetakse mulje, et müüdav korter on hoopis midagi muud, palub linn ka teistel riigiinstitutsioonidel sekkuda.

Äripinda võidakse elamupinna asemel kasutada, sest varasemast olemas juba kehtiv detailplaneering, mis soosib büroohoone ehitamist ning planeeringut ei tehta ümber.

Linnaplaneerimise ametis on aga välja töötatud korrektne menetlusprotseduur, kus saab büroohoone elamuks ümber konverteerida.

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