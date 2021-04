TTÜ Virumaa kolledžis toimub teaduskastilaager

Alanud koolivaheajal on Ida-Virumaa noortel võimalik osaleda teaduslaagris kodust lahkumata. Seda juhul, kui jõuti tellida Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledžist ülesande kast. Kodus teadusülesannete lahendamine on osutunud väga populaarseks.

TTÜ Virumaa kolledž teeb kuni kuuendate klasside õpilastele teaduskastilaagrit kolmandat korda. Hoolimata sellest, et seekord kastide arvu suurendati, osutus nõudlus pakkumisest suuremaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Alguses me saatsime koju 40 kasti. 20 ja 20 olenevalt vanuseastmest, aga seekord saatsime kokku 80 kasti ja registreerimine oli nii kiire, et esimese kümne minutiga olid rühmad täis," ütles TTÜ Virumaa kolledži koolikoostöö koordinaator Küllike Kullerkupp.

Toila gümnaasiumi 3. klassi õpilasele Erik Eiertile meeldis, et kastis leiduvad ülesanded on erineva raskusega ja huvitavate nimedega.

"Üks oli "Üllatusmuna uus elu", ükskord oli "Halloween", milles oli tuuleveski ja siis oli veel mingi hologramm ja magnetauto," ütles Eiert.

Ülesannete koostamisel on arvestatud õpilastelt saadud tagasisidega.

Küllike Kullerkupp lausus, et lastele meeldib rohkem teha tehnilisi asju. "Kui neid saab kokku panna ja see hakkab tööle ja nad saavad mingit efekti sellest, et "ohoo, mina tegin selle valmis ja see nüüd toimib ja töötab"," sõnas Kullerkupp.

TTÜ Virumaa kolledž on teaduslaagreid korraldanud 2011. aastat saati. Kastilaagrite korraldamise tingisid eelmisel aastal riigis kehtima hakanud nõuded, mis ei lubanud noori koolimajja kokku kutsuda.