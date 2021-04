Austraalia ja Uus-Meremaa avasid omavahelise reisimulli

Valitsused otsustasid mulli luua, sest koroonasse nakatumine on mõlemas riigis juba pikemat aega väga madal olnud. Mõlemad riigid sulgesid oma piirid mullu märtsis pea täielikult. Üle piiri lubati vaid koju naasvaid kodanikke.

Esmaspäeval avatud reisimullist loodetakse ka hooandjat mõlema riigi majandusele.

"See on suur päev," ütles Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern, kes tervitas mõlema riigi edu koroonaviiruse leviku ohjeldamisel, mis on peamine tegur reisimiskoridori võimaldamisel.

Enne pandeemiat külastas Uus-Meremaad aastas umbes 1,5 miljonit austraallast ehk 40 protsenti kõigist välisturistidest.