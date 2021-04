Eesliini töötajate vaktsineerimine võib jätkuda mai alguses

Koroona vastu eelisvaktsineeritavate eesliinitöötajate nimekirju hakati koostama juba detsembrikuus. Eesliini töötajate seas on näiteks hariduse, turvalisuse ja sotsiaalvaldkonna töötajad ning elutähtsa teenuse osutajaid, nagu energeetikud ja sidetöötajad.

Kuid ka paljud ettevõtlussektorid esitasid oma soovid vastavatele ministeeriumitele. Nende põhjal koostab eesliini töötajate nimekirjad riigikantselei. Samamoodi esitasid oma taotlused ka toidukaupluste ketid, kus kokku töötab 20 000 inimest.

"Kaupmeeste liit pöördus omakorda riigi poole ja sealt kahjuks edasi me ei jõudnud, meile ei ole tulnud tagasidet," ütles Maxima Eesti personalijuht Lea Kimber "Aktuaalsele kaamerale".

Maximas töötab eesliinil 3000 inimest. Võrreldes eelmise aastaga kevadega on koroonaviirusesse nakatumus töötajaskonnas tänavu suurenenud, umbes kümme protsenti neist on alates sügisest haiguse läbi põdenud.

Eelmisel nädalal tegid poeketid pöördumise valitsuse poole, sest juba veebruaris kinnitati neile, et toidukauplused kuuluvad koos toidutootjatega eesliini töötajate järjekorragruppi number viis.

"Kindlasti olid meist eespool meedikud, õpetajad, päästjad, aga sealtpoole edasi muutub olukord segaseks ja me tõepoolest ei tea, millal see meie grupp number viis võiks vaktsineerimise järjekorda jõuda. Me tõesti ei oma mingisugust ülevaadet," kurtis Kimber.

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on aga Eesti eesliinitöötajate vaktsineerimises üks kiiremaid Euroopas.

"Praeguse seisuga on plaanis homme valitsuses taasarutada COVID-19 vaktsineerimise plaani. Ning juba kokku leppida need põhimõtted, millal eesliinitöötajate vaktsineerimine jätkub ja millise vaktsiiniga," kommenteeris tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Riigikantseleis eesliini nimekirjade komisjonis töötav Liana Roosmaa ütles, et valitsus arutab teisipäeval riigi üldist vaktsineerimiskava. Eesliini kuulub 150 000 inimest, kellest nimekirjade järgi vaktsineeritakse 60 000 töötajat. Neist omakorda pooled on saanud kätte esimese vaktsiinidoosi.

"Eesliini vaktsineerimine on meil tegelikult aprilli algusest peatatud, kuna valitsus tegi otsuse, et me keskendume vanemaealise, eelkõige üle 70-aastaste riskigruppide vaktsineerimisele. Me loodame eesliini vaktsineerimisega alustada nii kiiresti kui võimalik, üks nendest takistusest, miks neid inimesi, kes eesliini nimekirjadesse on pandud, ei ole vaktsineeritud, on puhtalt vaktsiinipuudus ja see, et me keskendume vanemaealistele. Me loodame alustada laiema vaktsineerimisega uuesti mai algusest," ütles Roosmaa.