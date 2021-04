Suri USA endine asepresident Walter Mondale

Mondale oli USA presidendi Jimmy Carteri administratsioonis asepresident. Enne asepresidendiks saamist oli Mondale Minnesota osariigi senaator, teatas The Times.

Carteri administratsiooni vaevasid tõsised majandusprobleemid ja Iraani pantvangikriis. Carter oli president aastatel 1977-1981.

Mondale kandideeris 1984. aastal USA presidendiks. Tema asepresidendikandidaat oli Geraldine Ferraro. Ferraro oli esimene naine, kes kandideeris asepresidendiks.

2020. aastal sai Kamala Harrisest esimene naissoost poliitik, kes valiti USA asepresidendiks.

"Ma ei uskunud, et see võtab nii kaua aega. Ameerika inimestel oli vastumeelsus näha naist Valges Majas. See tuletas mulle meelde Kennedy valimist. Paljud ütlesid, et nad ei taha näha katoliiklast Valges Majas. Lõpuks me tegime selle ära ja see töötas hästi," ütles Mondale eelmisel aastal.

1984. aasta valimiskampaanias lubas Mondale tõsta makse. Mondale kaotas valimistel suurelt Ronald Reaganile.

"Walter Mondale seadis endale kõrged eesmärgid. Meie maailm oleks parem koht, kui kõik järgiksid tema eeskuju. Hakkame temast tugevalt puudust tundma," ütles Minnesota senaator Amy Klobuchar.