Sotsiaalkomisjon tegi ettepaneku NETS-i eelnõu 4. mail vastu võtta

"Pean väga oluliseks, et ühiskonnas ei leviks valeinfo ja valehirm. Jutt sellest, et politsei- ja piirivalveamet ning terviseamet saavad mitmeid uusi õigusi, ei vasta tõele. Need õigused on korrakaitseseaduse alusel kogu aeg olnud nii terviseametil kui politseil. Eelnõu võimaldab PPA-l aidata terviseametit nii vähe kui võimalik ja niipalju kui vaja," rääkis Siret Kotka.

Kotka kinnitusel võttis EKRE fraktsioon kõik oma muudatusettepanekud tagasi.

EKRE-sse kuuluv sotsiaalkomisjoni liige Kert Kingo ütles ERR-ile, et kuna erakond jõudis koalitsiooniga kompromissile, siis kaotasid muudatusettepanekud tähtsuse.

"See sõnastati täpselt sellisel kujul, mis oli meie jaoks sobiv," lausu Kingo.

EKRE esitas varasemalt NETS-i eelnõule 127 muudatusettepanekut ja EKRE-sse kuuluv riigikogu liige Kalle Grünthal 39 muudatusettepanekut. Kingo sõnul jäi Günthalilt alles viis muudatusettepanekut.

Kotka rõhutas, et korrakaitseorganit saab kaasata üksnes epideemiaga seotud häda- või eriolukorras ning selle kaasamise peab otsustama valitsus. "Rahva ja riigi vahel peab olema usalduslik suhe ning sellest oleme seadusloomes ka lähtunud. Meie eesmärk on jätkuvalt see, et iga Eesti kodanik end turvaliselt tunneks," lausus Kotka.

"NETS-i eesmärk on väga lihtne – anda politseile kui terviseameti abistajale õigus viia COVIDi järelevalve kontrollimise juhtumid iseseisvalt algusest lõpuni läbi. Kui keegi eirab terviseameti poolt kehtestatud piiranguid, siis saab politsei saab seda ka menetleda," täpsustas Kotka.

Lisaks vähendatakse uuenenud eelnõus varasema versiooniga võrreldes trahvimäärasid ja paika jäävad praegu kehtivas seaduses olevad määrad nakkushaiguse epideemilise leviku tõkestamise nõuete rikkumise eest. Füüsilist isikut karistatakse seaduses toodud nõuete rikkumisel rahatrahviga kuni 100 trahviühikut (varem 200) ja juriidilist isikut rahatrahviga kuni 13 000 eurot (oli 32 000).