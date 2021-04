Kiik: testimist lennujaamas kohustuslikuks ei tehta

"Tervishoiuteenuste osutamine ja nendest loobumine on Eestis vabatahtlik. Me keegi ei kujuta ette olukorda, kus välismaalt saabuv perekond pannakse fakti ette, et kui testi ei tee, siis riiki ei saa," ütles Kiik ERR-ile.

"See ei ole ka põhiseaduse järgi lubatav," lisas ta.

Küll aga annab testimine Kiige sõnul inimesele endale kindluse, saades teada, kas ta on nakatunud või mitte. Samuti võimaldab testimine lühendada eneseisolatsiooni aega.

"Loomulikult on soovitus, et teste võiks teha. Valdav osa välismaalt saabujaid seda võimalust ka kasutab. Kindlasti tuleb seda võimekust ka tõsta, sest reisimise mahud hakkavad kasvama," rääkis Kiik.

Kiige sõnul panustab riik koostöös reisiettevõtetega eeltervisedeklaratsioonide täitmisele ja sellele, et ka reisioperaatorid ja lennufirmad nõuaksid negatiivset testi enne lennukisse minekut.

Valitsus on soovitanud inimestel mitte reisida, sest peab murekohaks uute koroonaviiruse tüvede võimalikku sisse toomist.

Härma: ka lapsed peaksid reisilt tulles olema isolatsioonis

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma ütles pressikonverentsil, et suvel saab katsumuseks olema reisimine ja uute tüvede kontrolli all hoidmine. Hetkel tuuakse kõige rohkem koroonaviirust puhkusereisidelt Egiptusest.

"Täna on teada, et üle 90 protsendi kohalikest nakkuse tüvedest on Suurbritannia mutatsiooniga tüvi. Selle tüve levik sai samamoodi alguse sisse toodud juhtudest ja see järel see võttis kiiresti Eestis üle," rääkis Härma.

Härma rääkis, et LAV-i tüve on Eestis tuvastatud 45 juhtu, millest 19 on kohaliku päritoluga.

"Need kohalikud juhud on suurem määral omavahel seotud. Kõik sai alguse ühest juhust, mis oli sisse toodud ja tema kaudu nakatati veel kuni 12 inimest," märkis Härma.

Härma rõhutas, et koolivaheaja puhkusereisilt naasvad pered peaksid veenduma, et nad ei ole nakatunud ning kindlasti püsima isolatsioonis. Ta rõhutas veel eraldi, et lastele isolatsioonist erandit teha ei saa.

"Meie vaktsineerimise edukus on seotud LAV-tüve leviku takistamisega. Igast üksikust juhtumist võib tekkida puhang," lisas ta veel.

Eelmise nädala seisuga oli 111 sisse toodud juhtu, millest 45 olid pärit Egiptusest.

Kallas: teeme viiruse kontrolliks kõike, mida põhiseadus lubab

Peaminister Kaja Kallas ütles riigikogus EKRE fraktsiooni liikme Siim Pohlaku piiridel tehtavat koroonakontrolli puudutavale küsimusele vastates, et valitsus on suurendanud kontrolle lennujaamas, et tervisedeklaratsioonid oleksid täidetud.

Samuti märkis ta, et inimesed saavad teha teste. "Juhin veel tähelepanu sellele, et enamus liinilendudel on kohustus või enamus liinilennud on võtnud endale selle kohustuse, et nad ilma negatiivse testita üldse lennuki pardale inimesi ei lase. Nii et loomulikult on meie mure samamoodi, et uusi tüvesid sisse ei toodaks, ja me teeme selleks kõik võimaliku, mida meil põhiseadus lubab," sõnas Kallas.

Kallas rääkis, et eelmisel koolivaheajal, mis toimus veebruaris, reisis üle 30 000 inimese, praegusel, kevadisel vaheajal aga 5700 inimest.