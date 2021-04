Härma: kindlasti ei tohi LAV-i tüvi Eestis laialdaselt levima hakata

Kui praegu on ligi 90 protsenti Eesti haigusjuhtudest Suurbritannia koroonatüvega, siis on ka ükskuid Lõuna-Aafrika Vabariigi (LAV) tüve juhte. Eestis tuleb teha kõik selleks, et tüvi laiemalt levima ei hakkaks, ütles terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma.

Härma ütles kolmapäevasel pressikonverentsil, et Eestis on tuvastatud 37 LAV-i tüve juhtu, millest 11 on olnud kohalikud juhud.

Härma selgitas, et Norras on kaks hooldekodu juhtumit, kus LAV-i tüvi on murdnud läbi ka vaktsiinikaitsest ning ka Eestis on üks seesugune juht, kus LAV-i tüvi tuvastati ühe vaktsiinidoosi saanud inimesel.

"Nakkuse on ta kahetsusväärselt saanud läbi sissetoodud juhtumi, seetõttu peamegi neid sissetoodud juhtumeid järgima. LAV-i tüve levikut Eestis ei tohi juhtuda," lisas ta.

Härma ütles, et viiruse levik on Eestis jätkuvalt langustrendis, kuid ei maksa omavahel segamini ajada olukorra leevendumist ja normaliseerumist.

"Eelmisel nädalal langes teadmata nakatumiste osakaal, langes ka positiivsete testide osakaal, need on positiivsed märgid," lisas ta.

Samas tõi Härma välja, et viirus levib jätkuvalt ning kõrge on haigestumine Tallinnas, kus nii Lasnamäel, Haaberstis ja Mustamäel on nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta viimase kahe nädala jooksul üle tuhande.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles pressikonverentsil, et piirangute leevendamist hakatakse valitsuses arutama järgmisel nädalal, kuna sellel nädalal on seda veel liialt vara teha.

"Mina isiklikult pean kindlasti õigeks seda, kui me teatud piirangutega jätkame, neid pikendame, siis me kindlasti vaatame üle ka hüvitamise küsimused," sõnas minister.

Kiik ütles, et kolm kõige olulisemat valdkonda, mis järgmisel nädalal arutlusele tulevad, on haridus, värskes õhus lubatavad tegevused ning ettevõtluse ja majanduse käekäik üldisemalt.