Kõrgkoolide töötajad alles ootavad vaktsiini

Haridustöötajatest on vaktsineeritud üldhariduse, alushariduse ning osaliselt kutsehariduse töötajad, kõrghariduses töötajad on aga endiselt vaktsineerimata. Kuni õppejõudude vaktsineeritus ei kasva, ei ole ka praktikumide läbiviimine turvaline.

Tallinna tööstushariduskeskuses harjutavad tulevased juuksurid kätt harjutuspeadel. Seda saab ka kodus iseseisvalt teha, aga siis jääb vajaka õpetaja nõuannetest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Juuksuriametis loeb väga palju, kuidas sa seisad, kuidas sa lõikad, kõik. Siin on nii palju nüansse, mis on hästi olulised," rääkis juuksuriks õppiv Evelin Jõgi.

Tööstushariduskeskuses õpetatakse kaheksat eriala ja ainult distantsilt saab õppida vaid infotehnoloogiat. Tööstusharduskeskuse direktor Paul Alekand ütles, et kutseõppes on praktilise töö maht kogu õppekava mahust 50 kuni 60 protsenti. Praktilist õpet on kool saanud teha neljandat nädalat, kuid piiratud tingimustes.

"Täituvus on ruumis 25 protsenti, mis tähendab, et praktika toimub neljale-viiele õpilasele korraga, mis toob õpetajatele juurde lisakoormust," rääkis Alekand.

Veidi üle 50 protsendi kooli töötajatest, kes vaktsiini soovisid, on ka esimese doosi saanud.

Kui kutsehariduses on osa töötajaid vaktsineeritud, siis kõrgharidustöötajad alles ootavad vaktsiini.

Tallinna tehnikaülikoolis taasalustati sel nädalal praktikumide ja laborite läbiviimisega inseneriteaduskonnas, loodusteaduskonnas ja mereakadeemias. Et vältida nakatumist, teevad nii laborite läbiviijad kui ka tudengid vahetult enne koroona kiirtesti. Laborites on üliõpilased hajutatult.

Tehnikaülikooli keemia ja biotehnoloogia instituudi praktikumis on tavapärase kümne tudengi asemel korraga kaks.

"Praegu siin toimub instrumentaalanalüüsi praktikum ja hetkel tudengid määravad parabeenide sisaldust erinevates kreemides. Kui mingi kreemi etiketil on kirjutatud, et ta sisaldab parabeene, siis me kontrollime, kas see on tõesti nii," rääkis tehnikaülikooli dotsent Maria Kuhtinskaja.

Tallinna tehnikaülikooli kevadised praktikumid puudutavad tuhandet üliõpilast. Praktikumid on küll lubatud, kuid kui ülikoolide töötajad on vaktsineerimata, pole neid ohutu teha.

"Me oleme teinud majasisesed kaardistamised ja meie majas on küll huvi väga suur. Ma hinnanguliselt ütlen, et 80 protsenti," sõnas tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll.

Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Robert Lippin ütles, et kõrghariduses töötavate inimeste vaktsineerimine on takerdunud vaktsiinitarnete taha.

"Tänase teadmise kohaselt, kuna kutseharidus on juba töösse läinud, seal on ka kaks kolmandikku soovijatest kätte saanud, siis järgmine ongi kõrghariduse töötajad," ütles Lippin.

Haridusvaldkonnas töötab kokku üle 60 000 inimese.