Kõrgkoolide õppejõududeni vaktsineerimisjärg veel jõudnud pole

Praeguseks on koroonavaktsiini saanud enamik seda soovinud üldhariduskoolide töötajatest ja pea kolmandik kutsekoolide personalist, kuid kõrgkoolideni vaktsineerimisjärjekord veel jõudnud pole. Lisaks ei ole teada ka täpset aega, mil õppejõud kaitsesüste saavad.

Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna veebitoimetaja Küllike Heide ütles ERR-ile, et haridustöötajate vaktsineerimine käib etapi kaupa ning selle graafik sõltub vaktsiinitarnest.

Praegu on tema sõnul käimas kutsekoolide töötajate vaktsineerimine ning esmaspäevase seisuga oli kaitsesüsti saanud kolmandik töötajatest, kes vaktsiini saamiseks soovi avaldasid.

"Vaktsineerimine sõltub nii vaktsiini olemasolust kui ka vaktsineerijate jõudlusest. 22. märtsi seisuga saab öelda, et rohkem vaktsineerituid oli kutsekoolide personali seast Saare-, Valga- ja Ida-Virumaal," selgitas ta.

Heide lisas, et kui on piisaval hulgal vaktsiinidoose, saab kahata kõrgkoolidelt vaktsiinisooviga töötajate andmeid koguma. Kui on teada, millised inimesed vaktsiini soovivad, saab alustada ka nende vaktsineerimisega.

"Kõrgkoolide töötajad vaktsineeritakse järgmises etapis pärast kutsekoole. Vaktsiini on juba saanud tervishoiukõrgkoolide ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonna töötajad, et oleks võimalik operatiivselt meditsiinisüsteemile appi minna," lisas Heide.

Millise tootja vaktsiini haridustöötajad saavad, sõltub Heide sõnul samuti Eestisse jõudvatest tarnetest.

Riikliku vaktsineerimiskava kohaselt käsitletakse kõiki haridustöötajaid eesliinitöötajatena, kes eelisjärjekorras vaktsiini saavad.