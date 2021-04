"Insight": inimesed on piiranguteaastal agressiivsemaks muutunud

Möödunud aasta märtsis kuulutas Eesti valitsus esmakordselt välja eriolukorra. Veidi rohkem kui aasta hiljem, 2021. aasta aprilli keskel, vaevleme ikka veel piirangute küüsis. ETV+ saade "Insight" analüüsis, kas inimeste praegune käitumine sarnaneb aastatagusega või on see täiesti erinev.

Tallinna munitsipaalpolitsei (mupo) juhi Aivar Toompere arvates on tema alluvad praegu täiesti uues olukorras. Asi pole ainult selles, et mupo asemel kontrollib piirangutest kinnipidamist nüüd terviseamet. Kui möödunud aasta märtsis kehtestati eriolukord, pidid mupo ametnikud kontrollima iga päev kõiki Tallinna mängu- ja spordiväljakuid, mida on kokku ligi kolmsada.

"Kõik olid kindlad, et viirus levib kõige rohkem just pindade kaudu," meenutab Toompere.

Kahe kuuga kulus mupol ligi 15 kilomeetrit piirdelinti. Tänavu ei aja keegi inimesi mängu- ja spordiväljakutelt minema.

Eile detektiiv, täna välitöötaja

Terviseameti töötajate elu on järsult muutunud. Endised koroonadetektiivid, kelle ülesandeks oli eelkõige nakatunute lähikontaktsete väljaselgitamine, on nüüd läinud tänavatele. Üks selliseid töötajaid on Jekaterina Lattu. Naine, kes on erialalt tervisekaitse spetsialist, ei tegele oma tavalise töö ehk elanikkonna immuniseerimise kontrolliga, vaid nõustab inimesi telefoni teel ja patrullib kaubanduskeskustes.

"Varem me jälgisime nakkushaiguste levikut. Vajadusel suutsime väga üksikasjalikult nakkuspuhanguid uurida, kontrollisime immuniseerimist koolides ja perearstide juures. Praegu on kõik see nihkunud tagaplaanile. Tuleb leida mingit lisaaega, et kogu töö enam-vähem ära teha," räägib Jekaterina.

Lisakohustustesse suhtutakse terviseametis mõistvalt. Kõik saavad aru, et see on oluline ja vajalik.

Kui ühtedel tuleb tööd juurde, naasevad teised järk-järgult oma tavapäraste tööülesannete juurde. Mupo ametnikel, kes ei pea enam tegema reide baaridesse ja restoranidesse, on taas mahti tegeleda hoovidesse jäetud autodega. Tõsi küll, praegu käib isegi piletikontroll ühissõidukites koroonaajale kohaselt, näiteks jagatakse bussides tasuta maske.

"Meie töö pole igavamaks muutunud. Kui linnas olid vaktsineerimistalgud, olid meie inimesed kohal. Nad töötavad hommikust õhtuni ka pühadel ja puhkepäevadel," räägib Toompere.

Põrandaalused grupid

Erinevalt möödunud aastast kogub praegu internetis hoogu kodanikuvastupanu kõikvõimalikele piirangutele. Ühismeediast võib leida terveid gruppe, kes koostavad põrandaaluseid kaarte kohtadest, kus ei pea kandma maski ja järgima muid piiranguid. See tundub olevat lihtne moodus rikkujate trahvimiseks, ent terviseamet sellele erilist tähelepanu ei pööra.

"Teate, tööpäeva jooksul kahjuks ei jõua. Lihtsalt füüsiliselt ei ole jõudu ega aega," räägib Lattu. Põhiliselt reageerib terviseamet elanike kõnedele. Näiteks helistab inimene, kellele teeb muret, et tema akende all on avatud restorani terrass, kus kliendid joovad kohvi ja naudivad kevadpäikest. Sellistele kõnedele ametnikud reageerivad.

Aivar Toompere sõnul on inimesed muutunud eelmise aastaga võrreldes agressiivsemaks. "Inimesed pole agressiivsemad mitte ainult tänaval, vaid isegi kaebusi kirjutatakse agressiivsemas toonis, ja kasutatakse sõnu, mida veel aasta eest poleks kasutatud. Inimesed on muutunud kuidagi impulsiivseks."

Küllap illustreerivad seda kõige paremini Tallinna kesklinnas toimunud miitingud ja protestijate kokkupõrked korrakaitsjatega. Protestidest ja neis osalejatest on ajakirjanikud juba korduvalt kirjutanud. Hämmastaval kombel kogunes seltskond protestijaid Toompea lossi ette ka pärast seda, kui küsimus segadust tekitanud seadusega sai lahendatud.

Näib, et eelmine lockdown möödus Eestis rahulikumalt, ilma suuremate rahvakogunemiste ja kokkupõrgeteta. Üleskutsed aga, millega korrakaitsjad elanike poole pöörduvad, on jäänud samaks.

"Tuleb kuulata teadlasi, mitte isehakanud virolooge. Kui soovitatakse distantsi hoida, maski kanda või kogunemisi vältida, siis palun tehke seda, inimesed! Sellega te kaitsete enda ja oma lähedaste tervist. Me ju soovime, et suvi mööduks piiranguteta, et me tohiksime vabalt liikuda ja keegi ei peaks varjama, et ta käis kuskil puhkamas, vaid et kõike seda võiks avalikult teha," selgitab Artur Toompere.