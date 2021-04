Sooman: kinnisvaramulli oodata ei ole

Värsked numbrid näitavad, et inimeste arv, kes pensioniraha eest hakkavad kinnisvara ostma, pole üldse nii suur kui algselt prognoositi, rääkis Sooman Vikerraadio saates "Uudis+"

Soomani sõnul tahavad inimesed arvata, et asuvad pensioniraha kätte saades seda investeerima, kuid statistika ei toeta väidet, nagu plaaniks kolmandik inimestest oma raha kinnisvarasse suunata.

"Värsked numbrid näitavad juba seda, et pooled pensioniraha välja võtjatest on inimesed, kellel ei ole isegi ühe kuu palgavaru. Need on keskmisest madalama sissetulekuga, väikeste või olematute hoiustega inimesed, kes hakkavad eelkõige tegelema oma olmetingimuste parandamisega," ütles ta.

Kõige suuremateks võitjateks saavad tema hinnangul elektroonikapoed, mööblipoed ja kasutatud autode müüjad. "Aga kinnisvarasektorit mõjutab see oluliselt vähem kui prognoositakse," ütles ta.

"Loomulikult on väga palju inimesi, kellel õnnestub näiteks üürilõksust lahti saada. Neil sissetulekud on korralikud, aga neil pole lihtsalt vaba raha, et laenu sissemakset teha ja n-ö oma pesa punuda. Neil on see võimalus olemas nüüd," rääkis Sooman.

Soomani sõnul aitab see ka inimesi, kes elavad väiksemates linnades saavad ja saavad oma kinnisvara laenuta välja osta. "Aga me ei räägi praegu ikkagi kinnisvaraturule raha voolamisest, lõppkokkuvõttes läheb see raha tarbimisse," ütles ta.

Kodumajapidamiste hoiuste jääk on Soomani sõnul on kasvanud, kuna inimestel ei ole piirangute tõttu palju võimalusi raha kulutada, samuti võtsid väikeettevõtjad kriisi kartuses ettevõtetest dividendidena raha välja.

Sooman lisas, et praeguses kriisis pole ka oodata, et turule lisanduks suures mahus kinnisvara pankade sundmüügi tõttu, kuna pankadel likviidsuskriisi ei ole ja seetõttu pole tarvis ka inimeste varasid sundmüüki panna.