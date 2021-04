Süüria ranniku lähistel süttis rünnakus Iraani tanker

"Vähemalt kolm inimest, sealjuures kaks meeskonnaliiget, hukkus rünnakus", mis põhjustas tulekahju, ütles vaatluskeskuse juht Rami Abdel Rahman.

Pole selge, kes rünnaku läbi viis. Iraani tanker saabus Iraanist ja ei asunud kaugel Baniase sadamast.

Samuti pole selge, kas rünnakus kasutati drooni või raketti.

Süüria uudisteagentuur SANA teatas naftaministeeriumile viidates, et tulekahju puhkes pärast arvatavat droonirünnakut, mis lähtus Liibanoni vete suunast.

Wall Street Journal kirjutas hiljuti, viidates USA ja Lähis-Ida ametnikele, et Iisrael on rünnanud 2019. aastast alates vähemalt tosinat alust, millest enamik on vedanud Iraani naftat ja on teel olnud Süüriasse.

Iisrael on korraldanud sadu õhurünnakuid Süürias alates sõja puhkemisest 2011. aastal. Sihtmärgiks on peamiselt olnud Damaskuse režiimi liitlased Iraanist ja Liibanoni Hizbollah'st ning Süüria valitsusväed.

Baniase naftatöötlustehas asub režiimi kontrolli all olevas Tartusi provintsis.