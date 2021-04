Palmipuudepüha jumalateenistusi peetakse internetis

Õigeusklikud tähistavad pühapäeval Palmipuudepüha ning algamas on Suur Nädal, mis lõpeb Ülestõusmispühadega ning need on kirikuaasta suurimad pühad.

Kuna praegu on avalikud jumalateenistused kirikutes koroonaohu tõttu keelatud siis saab paljude kirikute jumalateenistusi näha interneti vahendusel.

Tallinna Issanda Muutmise Peakirik kannab liturgiat üle nii Facebookis kui ka Youtube´is.

Ülempreester Aleksander Sarapik ütleb, et armulauale saavad kirikusse tulla need, kes on selles varem kokku leppinud.

"Kui koguduses tavapühapäeval nii-öelda avatud ajal 20-40 inimest on kohal, siis praegu näitab, et videoülekannet on vaadanud 100-140 inimest. Ja päris suurtel pühadel on see arv isegi veel suurem, paari-kolmesaja ringis. Väikese koguduse jaoks on see ikkagi suur number. Kuid samas ma rõhutan ikkagi seda, et palves kohalolek kirikus on see, mis annab selle tulemi," rääkis Sarapik.