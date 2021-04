Tšornobõli kiirguse laastavat mõju on aastatega allapoole korrigeeritud

Kõige suurema kiirgusdoosi said need tuumakatastroofi likvideerijad, kes saadeti Tšornobõli vahetult pärast katastroofi, ent hiljem piirkonda reostust koristama saadetud polnud nii suure löögi all, kui varem arvati. Ka geneetiliste väärarengute tõenäosus lastesaamisel on aastatega allapoole korrigeeritud.