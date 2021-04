Haridusministeerium ostab 18 000 euro eest Neivelti firma õhupuhastajaid

"Õhupuhastajaid jagatakse riigikoolidele, eelkõige hariduslike erivajadustega laste koolidele. Koolid saavad neid kasutada oma äranägemise järgi," rääkis Rakaselg ERR-ile.

"Õhupuhastajate ostmisega mitmekesistame lahendusi koroona-ohutuse tagamiseks, kuna näeme, et igapäevases õppetegevuses tekib olukordi, kui maski kandmine mõjutab õppetegevuste tulemuslikkust," lisas ta.

Rakaselg rõhutas, et õhupuhastajate kasutades on näha isiku suu ja näoilmet.

"Kuulmispuuetega inimestele annab see võimaluse lugeda suult, autismispektri häiretega lastega töötavatel inimestel aitab vältida olukordi, kui maski kandmise tõttu ei tunne laps oma tuttavat ära või on näo kaetus suhtlust tugevalt häiriv, ka logopeedide teenuse osutamisel võiks õhupuhastajad olla mugavamad, kui teised isikukaitsevahendid," rääkis ta veel.

Rakaselg märkis, et õhupuhastajate kasutamise kõrval on jätkuvalt oluline jälgida teisi ohutusmeetmeid. Ta ütles, et 100 õhupuhastajate ostmine on lahenduse katsetamine. "Oleme tootjaga kokku leppinud selles, et haridusasutused annavad ka tagasisidet oma kasutajakogemusest. See aitab toetada ka Eesti innovaatilist ettevõtlust," sõnas Rakaselg.

Respiray on ettevõtja ja endise pangandustegelase Indrek Neivelti tehnoloogiaettevõte, mis toodab kaela ümber kantavaid koroonaviiruse osakesi hävitavaid õhupuhastajaid.