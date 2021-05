Osa bussijuhte hiilib maskikohustusest kõrvale

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) strateegilise staabi juhi abi Argo Tali selgitas ERR-ile, et politsei kontrollib enda tavatöö käigus ja ka koostöös terviseametiga maskikandmist ühistranspordis ning aeg-ajalt helistatakse reeglite eiramise tõttu ka politseisse.

"Meie fookus ongi eelkõige reisijatel, kuna tegemist on avaliku siseruumiga, kus vastavalt valitsuse korraldusele peab kandma maski," ütles Tali ja lisas, et enamasti peetakse reeglitest siiski kinni.

Samas kontrollivad politseinikud ka bussijuhtide maskikandmist. "Korralduse järgi on praegu nii, et kui bussijuht on suletud kabiinis, kehtestab talle maskikandmise kohustuse tööandja. Kui bussijuht on avatud kabiinis, on ta avalikus siseruumis koos reisijatega ja peab kandma maski," lisas Tali.

Suuremates linnades hakkabki silma see, et bussijuhtidel pole maski ees

Perearst Airi Kasemägi, kes käib töö tõttu nii Tartus, Viljandis kui ka Pärnus, ütles ERR-ile, et on bussides tihti kohanud maskita bussijuhte.

Kasemägi tõi välja seiga Tartust, kus bussis käis maskikandmist kontrollimas politsei.

"Rõõmustasin juba sisemas, et ükskord võidutseb õiglus ja politsei teeb bussijuhile märkuse, aga ma eksisin. Kuna ma väljusin ise selles peatuses, siis kõnetasin noort meespolitseinikku, kes bussist välja tuli. Ta ei saanud mu pahameelest aru ja ütles, et bussijuht istub ju kabiinis. Viitasin sellele, et see kabiin on ju avatud, aga see ei läinud politseinikule korda," selgitas Kasemägi märtsis aset leidnud vahejuhtumit.

Päev hiljem pöördus ta aga samuti Tartus maskita bussijuhi poole, kes teatas, et tema koroonaviirusesse ei usu.

Tartu linnatranspordi juhataja Roman Meeksa ütles ERR-ile, et Tartu bussides polegi juhtidel maskikohustust. Seda seetõttu, et bussijuhid on Meeksa sõnul kaitseklaasiga reisijatest eraldatud ja omavad iseseisvat ventilatsiooni.

"Bussijuhid peavad kandma maski, kui on vajadus teenindada reisijaid. Näiteks ratastoolis oleva isiku abistamine," täpsustas ta.

Tartu linnaliini buss, kus on osaliselt avatud kabiin. Bussijuhid aga maski kandma ei pea. Autor/allikas: Airi Kasemägi

Ka Tallinnas pole ühissõidukijuhtidel kohustust maski kanda. Tallinna Linnatranspordi AS-i kommunikatsioonijuht Olga Polienko ütles ERR-ile, et nii trolli-, trammi- kui ka bussijuhid viibivad sõidu ajal kinnises kabiinis ja seega nad maski ette panema ei pea.

"Ühissõidukijuht on kohustatud katma nina ja suu isikukaitsevahenditega juhul, kui ta väljub oma sanitaartsoonist ehk kinnisest kabiinist," lisas Poloenko.

Ta tõi välja, et ohutuse tagamiseks ei saa ka bussijuhtide käest osta pileteid. "Sõidukite esiuksest sisse ei saa ning juht on reisijatest eraldatud, et seeläbi piirata töötajate kontakti reisijatega," täpsustas Polienko.

Kaugliinil sõitvas bussis aga eraldi kabiini tihtilugu pole

Kasemägi selgitas, et on maskita bussijuhte kohanud ka kaugliinil sõitvas bussis, kus pole ka suletud kabiini.

"Aprilli keskel sõitsin Lux Expressiga Viljandist Tartusse ja kui buss oli sõitma hakanud, siis läksin bussijuhi juurde, kükitasin ja küsisin vaikselt, et miks ta maski ei kanna. Bussijuht ütles, et ei ole kohustatud kandma. Vastasin, et teie kolleegid kannavad ja ka teie olete kohustatud kandma ning teil on valida, kas te kannate või ma olen sunnitud politseisse helistama. See viimane lause muidugi bussijuhile ei meeldinud," rääkis Kasemägi.

Tema sõnul ajab kõige rohkem harja punaseks just ebavõrdne kohtlemine.

"Kui bussijuht on asümptomaatiline koroonapositiivne, siis levib see viirus terves bussis /---/, kui võrrelda minu tööd bussijuhiga, siis mina arstina räägin terve päev läbi maski ja vajan seetõttu palju rohkem hapnikku kui bussijuht, kes vestleb sõitjatega minimaalselt," lisas perearst.

Tema sõnul on paljud bussijuhid siiski väga eeskujulikud ja kannavad maski, kuid mõni paneb selle ette alles siis, kui hakkab bussijaama jõudma.

Järgmine vahejuhtum leidis aprillis aset aga Tartu-Viljandi liinil sõitvas Go Busis. Kasemägi kirjeldas, et küsis jällegi kabiinita ja maskita bussijuhilt maski kohta, mille peale teatas juht Kasemäe sõnul, et temalt ei saa seda nõuda ja tema ei saa ka reisijatelt seda nõuda.

Go Busi avatud kabiiniga buss, kus juht ei kandnud maski. Autor/allikas: Airi Kasemägi

Go Busi kommunikatsioonijuht Kersti Gorstov selgitas ERR-ile, et nende bussides on maskikohustus aga kõigil – nii reisijatel kui bussijuhtidel, nii maakonnaliini kui ka kaugliini bussides.

"Kui peaks esinema, et juht ei kanna maski, siis palume sellest kindlasti Go Busile otse teada anda koos kuupäeva, liini ja ajaga, et saaksime kiiresti reageerida ning konkreetsele inimesele meelde tuletada maski kandmise vajalikkust," toonitas Gorstov.

Gorstov ütles, et reeglina järgitakse reeglit hoolikalt. "Enda ja teiste kaitsmine nakatumise eest maskiga on meile võrdselt tähtis nii tööandjana kui kvaliteetse bussiteenuse pakkujana," täpsustas ta.

Seega aga peaks maski ette panema ka need bussijuhid, kelle kabiin on osaliselt avatud ning kindlasti on seda kohustatud tegema kabiinita juhid.