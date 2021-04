T1 jätkab pankrotiprotsessi käigus igapäevast tööd

Tuleval nädalal piirangute leevenedes avatakse keskuses ka praegu ajutiselt suletud kauplused.

"T1 keskuse tegevuse edasine jätkamine on aga pankrotihalduri ja võlausaldajate otsustada hetkest, mil haldur määratakse," ütles Pro Kapitali juhatuse liige Allan Remmelkoor.

Pankrotiprotsessi käigus määratakse ettevõttele pankrotihaldur, kes otsustab koos võlausaldajatega keskuse edasise tegevuse üle. See, kui palju pankrotiprotsessis võlausaldajate nõudeid rahuldatakse selgub menetluse käigus.

Remmelkoore hinnangul oleks keskuse jaoks olnud parim lahendus saneerimine.

Ettevõtte suurim võlausaldaja Lintgen ootas keskuse pankrotti juba aasta tagasi.

Maksejõuetus oli Lintgeni juriidilise esindaja Toomas Vaheri sõnul selge juba siis kui Tallinna Moekombinaat ei suutnud Lintgeni makseid tasuda.

"Tegelikult tuli ka saneerimisavalduse menetluse käigus välja ja kohtud seda ka möönsid lõpuks, et maksejõuetus oli välja kujunenud enne saneerimisavalduse esitamist," rääkis Vaher "Aktuaalsele kaamerale".

Vaheri sõnul on saneerimisprotsess mõeldud selleks, et päästa elujõulist ettevõtet. "T1 puhul me ei saa rääkida ajutistest ületatavatest probleemidest, vaid tegemist on olnud väga tõsise majandusliku probleemiga keskuse käivitamisest alates," ütles ta.

Tema sõnul on tehtud möödapanekuid nii keskuse äriplaanis kui selles, kuidas keskust on majandatud.

Lintgen ootab pankrotiprotsessi käigus keskuse müüki. "Antud juhul on võla katteks kaubanduskeskus ise ja kui on makseraskused ja võlgnik ei suuda maksta, tuleb keskus maha müüa ja leida keegi, kes majandab seda paremini," ütles ta.

"Kindlasti Lintgen ka osaleb selles protsessis, Lintgen ei ole seda kunagi varjanud," ütles Vaher. "Kui Lintgen selle vara omandab, siis selle mõttega, et panna see majanduslikult edukalt tööle," lisas ta, kuid ei avaldanud, kas ettevõte plaaniks keskuse edasi müüa või mitte.